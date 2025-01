SHIPPAM?

Anitta pede Ana Castela em namoro e recebe resposta ousada da cantora

Internautas ficaram eufóricos com a interação entre as duas

Nas fotos, Ana estava prestes a subir no palco para cantar no show Pagonejo Bão, de Alexandre Pires, em Goiânia. Ela apareceu com uma calça recortada com estampas de estrelas, um body preto e chapéu.>