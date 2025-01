FILHA DO CANDOMBLÉ

Pabllo Vittar fala sobre os orixás no axé music: 'Só quero que respeitem nossa religião'

Cantora fez participação especial no show do Kanalha, em Salvador

Antes de pisar no palco da Praça das Artes, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador na noite desta quarta-feira (29), a cantora Pabllo Vittar estava curtindo o show do ensaio de verão 'O Molho', do amigo O Kanalha, tomando uma cervejinha gelada e se balançando ao som do pagodão do cantor - que diz ter 23cm de emoção. >