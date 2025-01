40 ANOS DO AXÉ

Quanto vale o show? Conheça os dez maiores cachês dos artistas da Axé Music

Preços divulgados são para shows em datas normais - em caso de Natal, Réveillon, São João, Carnaval ou show corporativo, a negociação é outra

Desde que a música sertaneja desbancou a hegemonia da música baiana, no início dos anos 2000, muita gente considera a axé music "ultrapassada". A maioria das micaretas encerrou, investindo em sistema indoor (fechado). Apesar disso, grandes nomes da cena continuam ganhando bons cachês.

Mas contra tudo e todos, nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, entre outros, seguraram a bandeira e até hoje colhem o fruto de seus trabalhos sem renegar as origens. Nomes como Léo Santana e Xanddy, oriundos do pagode, no entanto, são considerados axé em todo o Brasil.