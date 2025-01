FAMOSOS

Erick Jacquin passa mal com cheiro de comida e vomita durante gravação de reality na Band

Chef francês não conseguiu segurar o mal-estar

Erick Jacquin passou mal durante as gravações do reality gastronômico Pesadelo na Cozinha, da Band. >

"Nessa semana eu vomitei [durante as gravações]. Tinha fígado podre no restaurante", disse ele.>

"Tem coisa que, realmente, não da para acreditar. Papelada, deixa papel nas coisas, usa uma coisa e depois usa ela de novo. São coisas horríveis. Eu acho que se a gente soubesse [o que se passa nas cozinhas], muitos restaurantes a gente não entrava para comer, por isso eu disse que a maioria deles, hoje, tem cozinhas abertas para as pessoas poderem ver e dizer: 'Ah, posso comer, é limpo, as cozinhas são bonitas'. Por que a gente usa uniforme? O cozinheiro não pode usar preto, tem que usar branco, porque significa limpeza", acrescentou. >

O Pesadelo na Cozinha volta às telas em fevereiro, após quatro anos fora do ar. Ele fala sobre a fama de durão no reality.>

"Sou desse jeito, não faço personagem. Às vezes eu vejo o programa e me arrependo do que disse, e falo: 'Meu Deus, que vergonha'. Mas eu sou assim no dia a dia, na minha casa. Acho que hoje já entenderam melhor como eu sou", disse, aos risos.>