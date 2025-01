ASSUSTADOR

Bailarina vestida de sereia é quase engolida por peixe gigante em parque aquático

Caso aconteceu na China e viralizou nas redes sociais

Na manhã desta quinta-feira (30), um vídeo assustador tem viralizado nas redes sociais. O registro mostra uma artista russa vestida de sereia se apresentando no áquario Xishuangbanna Primitive Forest Park quando um esturjão gigante se aproxima e ataca sua cabeça. O caso aconteceu na província de Yunnan, na China.>

A bailarina foi identificada como Masha, russa de 22 anos de idade. No vídeo, o animal, conhecido por ser produtor de grandes quantidades de caviar, quase morde a cabeça inteira da mergulhadora, gerando lesões no pescoço, rosto e olhos. A cena foi assistida por crianças e pelos visitantes do local, que publicaram a filmagem na internet. >