FLAVIA AZEVEDO

Alerta de novo golpe do MEI

"Vários clientes estão me mandado isso agora de noite, todo mundo desesperado", diz a contadora Cíntia Braz

Eles já faziam isso por e-mail, mas desde o fim da tarde, muitas pessoas que estão cadastradas como "microempreendedor individual", ou seja, MEI, estão recebendo mensagens como a da imagem, pelo Whatsapp. No texto, golpistas afirmam que o MEI será suspenso, caso não seja feito o pagamento pendente e oferecem um link para que a pessoa "regularize" a situação. Contadores confirmam que se trata de um novo golpe e que, portanto, as mensagens devem ser ignoradas. >

"É um golpe, vários clientes estão me mandado isso agora de noite, todo mundo desesperado. Eles estão enviando isso pra todo mundo, totalmente aleatório. Eles colocam os dados do MEI. É uma consulta pública, então qualquer pessoa pode ver os dados do cartão cnpj", diz a contadora Cintia Braz. >