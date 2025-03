FLAVIA AZEVEDO

Sobre ataque do sobrinho "Jonga", a escritora Paloma Amado me enviou esta carta que publico autorizada

"Como você bem disse, em palavras lindas sobre minha família, em casa somos todos pela mulher e contra qualquer tipo de abuso", escreveu a filha de Zélia Gattai e Jorge Amado

Amanheci hoje com a triste notícia de que você foi desacatada por um sobrinho meu. Muita, muita tristeza, fiquei verdadeiramente arrasada, tão estomagada quanto ontem ao saber da soltura do Daniel Alves. Sobre a prisão do Daniel Alves, já escrevi numa crônica contando da alegria que esse ato de justiça me deu. Como você bem disse, em palavras lindas sobre minha família, em casa somos todos pela mulher e contra qualquer tipo de abuso. Mamãe foi uma mulher a frente de seu tempo, se desquitou em 1945, foi chamada de puta, perdeu a guarda do filho, que sofreu alienação parental e a tratou muito mal. Ela manteve a cabeça erguida, cabeça de mulher forte, e teve a seu lado um homen que sempre lhe segurou a mão com o maior respeito. Aliás, nunca conheci um homem mais lutador da causa feminina que meu pai. Eu sou mãe de duas mulheres maravilhosas, uma, a Cecília, sua amiga. Minha filhas foram criadas pela igualdade e contra o abuso, a dominação perversa, e assim criaram seus filhos, dois homens de bem.>