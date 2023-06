Mais conforto? Assentos de 2 andares para avião são destaque de evento e geram polêmica

. Crédito: .

O projeto Chaise Longue foi um dos destaques de ontem (6) da feira Aircraft Interiors Expo, que ocorre em Hamburgo, na Alemanha. A proposta apresentou assentos de dois andares para os aviões, com a intenção de gerar mais conforto para os passageiros, mesmo na classe econômica.



O protótipo foi lançado no ano passado e gerou polêmica nas redes sociais. Este ano, a versão apresentada no evento na Alemanha mostra adaptações. Como o autor do projeto, Núñez Vicente, de apenas 23 anos, destacou em entrevista à CNN que é normal as pessoas estranharem uma novidade logo de cara.

"Na maioria das vezes, quando eles mostram algo novo, todo mundo odeia no começo e tem medo da mudança. Mas quanto mais você mostra e desenvolve, eles veem, mais eles se acostumam", reforça o desenvolvedor, que tem a ideia como um projeto de faculdade de 2021 que no mesmo ano foi indicado ao Crystal Cabin Awards, prêmio importante da indústria de aviação.

O novo design é formado por quatro assentos (dois no nível superior e dois no inferior), com degraus mais resistentes, de acordo com o fabricador. Além disso, a bagagem de mão, para quem fica embaixo, foi projetada para ser acomodada na parte inferior da poltrona.

Em vez das telas de entretenimento embutidas, agora os passageiros podem usar seus próprios dispositivos durante a viagem. O espaço para as pernas também foi incrementado, com a possibilidade de reclinar ainda mais as poltronas.