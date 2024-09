NOVELA

'Mania de Você': Mavi e Luma são irmãos? Entenda quem é filho de quem na novela das nove

Entrando em sua segunda semana de exibição, a novela das nove Mania de Você está cheia de reviravoltas. A última cena do capítulo de segunda-feira, 16, mostrou Mércia (Adriana Esteves) revelando para Mavi (Chay Suede) que o pai do rapaz é, na verdade, o empresário Molina (Rodrigo Lombardi).

O personagem fica surpreso, já que acreditava ser filho do porteiro Nahum (Ângelo Antônio), que o criou sozinho depois de serem abandonados por Mércia - ela deixou o Rio de Janeiro e passou a viver na ilha como funcionária de Molina.

O susto será ainda maior diante do incentivo de Molina para que Mavi se envolva romanticamente com Luma (Agatha Moreira), filha do empresário. Nas cenas dos próximos capítulos, isso levará tanto Mavi quanto Luma a questionarem o absurdo da insistência em uma relação incestuosa. O que os jovens também não sabem, mas o espectador, sim, é que Luma não é filha de sangue de Molina.