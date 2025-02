E AGORA?

Maria passa na frente? Bilionário começa a construir estátua religiosa maior que o Cristo Redentor

O monumento terá uma base em formato de coroa e funcionará como um mirante para os visitantes

Um casal de bilionários poloneses, Roman e Grazyna Karkosik, começou a construir uma estátua da Virgem Maria que deve chegar a 55 metros. A imagem será maior que o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro e tem 38 metros.>

O monumento será erguido em Konotopie, na Polônia, e tem previsão de ficar pronto em meados de 2026. A santa, em si, terá 40,6 metros, mas a sua base, que terá formato de coroa e funcionará como um mirante para os visitantes, fará com que ela já seja erguida a 15 metros do chão.>

Essa não é a primeira vez que a Virgem Maria passa na frente. Em setembro de 2024, a província de Catamarca, na Argentina, entrou para a história com a inauguração da maior estátua da Virgem Maria do mundo. O monumento tem 52,42 metros de altura e supera o Cristo Redentor. A estátua homenageia a Virgem do Vale, padroeira local, e fica em El Rodeo, uma vila montanhosa a cerca de 1.500 metros de altitude.>