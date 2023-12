Marina Sangalo esbanja carisma e manda beijos e corações para fãs da mãe; veja

A pequena Marina, de 5 anos, roubou a cena no show da mãe, Ivete Sangalo, nesta quarta-feira (20). A menina, que é irmã gêmea de Helena, se divertiu no palco durante a comemoração dos 30 anos de carreira, da cantora, e ainda teve o seu dia de famosa, distribuindo beijos e coração para os fãs.



Acompanhada do irmão, Marcelo, 14, Marina voltou ao palco ao final da apresentação da mãe para curtir mais um pouco o dia de estrela. Quando os fãs começaram a gritar o nome dela, a pequena ficou eufórica e começou a distribuir beijos.