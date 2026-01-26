Acesse sua conta
Martelo batido: saiba quem é a megaestrela internacional escolhida para show em Copacabana

Organização do Todo Mundo no Rio já tomou decisão e prepara anúncio oficial

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:39

O mistério em torno da grande atração internacional do evento Todo Mundo no Rio chegou ao fim. A organização já definiu quem será a artista responsável pelo show gratuito em Copacabana, marcado para o mês de maio. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o martelo já foi batido e a escolhida é Britney Spears.

Ainda segundo a jornalista, o anúncio oficial deve ser feito nesta terça-feira (27). A negociação está sendo conduzida por Fernando Alonso, da agência África, o mesmo executivo que trouxe Madonna ao Brasil em 2024.

Britney Spears por Divulgação

O retorno de Britney aos palcos brasileiros atende a um antigo desejo dos fãs e coloca o Rio de Janeiro novamente no centro dos maiores eventos musicais do mundo. Nos anos anteriores, apresentações de Madonna e Lady Gaga reuniram milhões de pessoas na praia de Copacabana e entraram para a história.

Segundo Fábia, a prefeitura do Rio chegou a sondar outros nomes internacionais, mas enfrentava dificuldades para viabilizar os cachês. O Itaú, por sua vez, queria um artista de peso para bancar a apresentação deste ano. Desta forma, as partes chegaram a um acordo. O valor do cachê de Britney Spears ainda não foi divulgado.

No início do mês, a artista já havia reacendido rumores ao afirmar, em uma publicação nas redes sociais, que gostaria de voltar aos palcos. Na ocasião, Britney escreveu que sonhava em se apresentar ao lado do filho "no Reino Unido e na Austrália", o que foi suficiente para alimentar especulações sobre um retorno aos shows.

"Nunca mais me apresentarei nos EUA por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho com uma rosa vermelha no cabelo, presa num coque, me apresentando com o meu filho… no Reino Unido e na Austrália muito em breve", escreveu a eterna Princesa do Pop.

Também nas últimas semanas, o prefeito Eduardo Paes (PSD) entrou na conversa e questionou os seguidores sobre quem deveria se apresentar no evento, citando nomes como a própria Britney Spears, além de Adele, Paul McCartney e Justin Bieber. "Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu.

Agora, o desafio da organização é grande. O show em Copacabana terá como meta alcançar ou superar o impacto das apresentações anteriores, como a de Lady Gaga, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas, e a de Madonna, que atraiu cerca de 1,6 milhão de espectadores.

Além de Britney, outros nomes de peso chegaram a ser cotados para o evento, como Beyoncé, Adele, Shakira, Rihanna, Justin Bieber, Paul McCartney, Bruno Mars, U2 e Coldplay.

