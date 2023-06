Médico que receitou sorvete e Free Fire para criança é recontratado

O médico Marcos Wesley Silva foi recontratado pela rede pública de saúde em Osasco, São Paulo. Ele fora demitido após receitar sorvete de chocolate duas vezes por dia e jogo Free Fire diário para um menino de 9 anos que tinha inflamação na garganta e sintomas gripais. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Apesar da recontratação, a Folha de S. Paulo informa que o atendimento prestado pelo profissional é alvo de uma investigação do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo).

A recontratação ocorreu nesta quarta-feira (31) por ordem do prefeito Rogério Lins (Podemos), de acordo com a Prefeitura de Osasco. O prefeito viu a atitude do médico como humanizada.