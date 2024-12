FOFURA!

'Mini Ivete': filha da cantora viraliza ao se empolgar em gravação de EP da mãe

Marina se divertiu cantando 'Energia de Gostosa'

Uma das gêmeas de Ivete Sangalo, Marina, 6 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer cantando e se divertindo durante a gravação do novo EP da mãe. Nas imagens do evento, que aconteceu no Farol da Barra, a menina aparece empolgada cantando o novo hit da mãe, "Energia de Gostosa".

O novo EP de Veveta, com previsão para ser lançado no início de 2025, tem quatro canções inéditas. Além do hit que é aposta para o próximo Carnaval, compõem o trabalho as canções “Tum Tum Tum”, “Deixa Merecer” e “Verão Salvador”. O trabalho tem participação de Margareth Menezes.