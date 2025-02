INDIGNAÇÃO NACIONAL

Ministério da Cultura publica nota de repúdio ao Grammy após tratamento desrespeitoso a Milton Nascimento

Nota foi emitida nesta terça-feira (04)

Nesta terça-feira (04), Ministério da Cultura do Brasil emitiu uma nota de repúdio ao tratamento recebido pelo cantor Milton Nascimento na cerimônia do Grammy 2025. O artista era indicado a uma das categorias da noite, mas não teve acesso à área principal dos convidados, sendo ofertado apenas um lugar na arquibancada. >

De acordo com o MinC, a decisão da Academia de posicionar o cantor brasileiro “em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas” demonstrou uma “falta de sensibilidade e respeito”. >

"O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", defende nota. >

O evento ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (02). Milton, que está com 82 anos, se deslocou até a cidade californiana para acompanhar a premiação. Ele se aposentou dos palcos em 2022 e confessou ao The New York Times que esse deve ter sido o seu último álbum. >