Modelo de 60 anos 'parecendo 30' viraliza ao mostrar carteira de prioridade

O modelo Nil Marino, de 60 anos, viralizou depois de postar um vídeo mostrando que já tem autorização para usar vaga de idoso no estacionamento. O que surpreendeu os internautas foi a aparência física dele. Para alguns, ele parece ter 30.



"E você está usando vaga de idoso?", brinca ele no vídeo. Mais de 8 milhões de internautas já viram o vídeo de Nil e não se conformam com a idade. "Olha se o INSS olha esse vídeo é capaz de aumentar a aposentadoria", brincou um seguidor. "Gente eu to envelhecendo errado só pode", disse outro sem acreditar. "Eu com 35 longe de ter o abdome assim", lamentou mais um.