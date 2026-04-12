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Momento decisivo chega hoje (12) para todos os signos e escolhas podem mudar seu destino

O dia traz um ponto de virada intenso, que pode levar a grandes acertos ou decisões confusas se você agir sem pensar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 12 de abril, cada signo enfrenta um daqueles momentos que parecem pequenos, mas têm impacto real no que vem pela frente. Existe uma mistura de impulso com emoção, o que pode levar tanto a decisões certeiras quanto a atitudes precipitadas. A sensação é de urgência, como se algo precisasse ser resolvido agora. Por isso, o maior desafio do dia é não agir no automático. Entender o que você realmente quer evita erros que poderiam ser evitados. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: O dia mexe diretamente com você e pode trazer decisões rápidas demais. Existe vontade de agir e resolver tudo de uma vez, mas nem tudo está tão claro quanto parece. Se não tomar cuidado, pode acabar seguindo um caminho que não era o ideal.

Dica cósmica: Segure o impulso e pense antes de agir.

Touro: Algumas questões mais internas começam a ganhar força, mesmo que você não perceba de imediato. Pode surgir uma vontade de mudar algo ou tomar uma decisão importante sem muita explicação lógica.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, mas não ignore os sinais práticos.

Gêmeos: O dia pode trazer movimentações em grupos, amizades ou projetos coletivos. Existe entusiasmo, mas também risco de promessas ou expectativas confusas.

Dica cósmica: Evite se comprometer com o que ainda não está claro.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: Situações no trabalho ou na vida profissional podem exigir decisões rápidas, mas com pouca informação. Isso pode gerar insegurança ou dúvidas sobre o melhor caminho.

Dica cósmica: Não decida sob pressão, espere ter mais clareza.

Leão: Surge uma vontade forte de expandir horizontes, viajar ou mudar algo importante na sua visão de vida. Mas atenção com distrações ou falta de planejamento.

Dica cósmica: Sonhe alto, mas mantenha os pés no chão.

Virgem: Questões ligadas a dinheiro ou intimidade podem ficar mais sensíveis. Algo pode parecer confuso ou mal explicado, exigindo mais atenção antes de qualquer decisão.

Dica cósmica: Não tome decisões financeiras ou emocionais no impulso.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
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Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Libra: Relacionamentos ganham intensidade, mas também podem trazer conflitos ou desencontros. O outro pode parecer mais exigente ou difícil de entender.

Dica cósmica: Diminua o ritmo e evite reagir no calor do momento.

Escorpião: O dia pode trazer cobranças ou situações urgentes no trabalho. Nem tudo estará bem definido, o que exige paciência para não se perder no meio da confusão.

Dica cósmica: Organize suas prioridades antes de agir.

Sagitário: Criatividade e vontade de viver algo novo estão em alta, inclusive no amor. Mas cuidado para não idealizar demais uma situação ou pessoa.

Dica cósmica: Curta o momento, mas sem criar expectativas irreais.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Questões familiares ou emocionais podem vir à tona de forma inesperada. É um bom momento para resolver, mas não no impulso.

Dica cósmica: Antes de reagir, tente entender a raiz do problema.

Aquário: Conversas e interações podem gerar ruídos ou mal-entendidos. Algo pode ser dito de forma confusa ou interpretado errado.

Dica cósmica: Seja claro e evite conclusões precipitadas.

Peixes: Assuntos financeiros ou de valor pessoal entram em destaque. Pode surgir uma urgência para resolver algo, mas nem tudo está tão definido quanto parece.

Dica cósmica: Vá com calma e evite decisões precipitadas com dinheiro.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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