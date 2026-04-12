ASTROLOGIA

Momento decisivo chega hoje (12) para todos os signos e escolhas podem mudar seu destino

O dia traz um ponto de virada intenso, que pode levar a grandes acertos ou decisões confusas se você agir sem pensar

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 12 de abril, cada signo enfrenta um daqueles momentos que parecem pequenos, mas têm impacto real no que vem pela frente. Existe uma mistura de impulso com emoção, o que pode levar tanto a decisões certeiras quanto a atitudes precipitadas. A sensação é de urgência, como se algo precisasse ser resolvido agora. Por isso, o maior desafio do dia é não agir no automático. Entender o que você realmente quer evita erros que poderiam ser evitados. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O dia mexe diretamente com você e pode trazer decisões rápidas demais. Existe vontade de agir e resolver tudo de uma vez, mas nem tudo está tão claro quanto parece. Se não tomar cuidado, pode acabar seguindo um caminho que não era o ideal.

Dica cósmica: Segure o impulso e pense antes de agir.

Touro: Algumas questões mais internas começam a ganhar força, mesmo que você não perceba de imediato. Pode surgir uma vontade de mudar algo ou tomar uma decisão importante sem muita explicação lógica.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, mas não ignore os sinais práticos.

Gêmeos: O dia pode trazer movimentações em grupos, amizades ou projetos coletivos. Existe entusiasmo, mas também risco de promessas ou expectativas confusas.

Dica cósmica: Evite se comprometer com o que ainda não está claro.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Situações no trabalho ou na vida profissional podem exigir decisões rápidas, mas com pouca informação. Isso pode gerar insegurança ou dúvidas sobre o melhor caminho.

Dica cósmica: Não decida sob pressão, espere ter mais clareza.

Leão: Surge uma vontade forte de expandir horizontes, viajar ou mudar algo importante na sua visão de vida. Mas atenção com distrações ou falta de planejamento.

Dica cósmica: Sonhe alto, mas mantenha os pés no chão.

Virgem: Questões ligadas a dinheiro ou intimidade podem ficar mais sensíveis. Algo pode parecer confuso ou mal explicado, exigindo mais atenção antes de qualquer decisão.

Dica cósmica: Não tome decisões financeiras ou emocionais no impulso.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Libra: Relacionamentos ganham intensidade, mas também podem trazer conflitos ou desencontros. O outro pode parecer mais exigente ou difícil de entender.

Dica cósmica: Diminua o ritmo e evite reagir no calor do momento.

Escorpião: O dia pode trazer cobranças ou situações urgentes no trabalho. Nem tudo estará bem definido, o que exige paciência para não se perder no meio da confusão.

Dica cósmica: Organize suas prioridades antes de agir.

Sagitário: Criatividade e vontade de viver algo novo estão em alta, inclusive no amor. Mas cuidado para não idealizar demais uma situação ou pessoa.

Dica cósmica: Curta o momento, mas sem criar expectativas irreais.

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Capricórnio: Questões familiares ou emocionais podem vir à tona de forma inesperada. É um bom momento para resolver, mas não no impulso.

Dica cósmica: Antes de reagir, tente entender a raiz do problema.

Aquário: Conversas e interações podem gerar ruídos ou mal-entendidos. Algo pode ser dito de forma confusa ou interpretado errado.

Dica cósmica: Seja claro e evite conclusões precipitadas.

Peixes: Assuntos financeiros ou de valor pessoal entram em destaque. Pode surgir uma urgência para resolver algo, mas nem tudo está tão definido quanto parece.