NÃO FOI SÓ A COR QUE SUMIU

A nova febre dos carros retrô explica por que o design automotivo mudou tanto

O que parecia nostalgia virou estratégia para fugir da mesmice e conquistar consumidores de diferentes gerações



Matheus Ribeiro

Agência Correio

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:55

O neoclassicismo automotivo mistura lembrança, identidade visual e desejo em uma indústria cada vez mais padronizada Crédito: Wikimedia Commons/Uwe

A indústria automobilística fez diversas inovações em seus produtos nos últimos 200 anos Mas, recentemente, uma tendência e valorização do visual retrô está ganhando cada vez mais força no mercado de veículos conciliando as novidades de segurança, conforto e qualidade de vida com a estética old school.

Essa movimentação de mercado é vista no relançamento e elaboração de modelos de carros com o visual antigo por parte de montadoras famosas no mundo todo. A tendência neoclássica, motivada pelo apego sentimental, a nostalgia e a saturação de padrões do presente, é explorada pela indústria como forma de diversificar seus produtos, acenar para gerações mais velhas e apresentar o retrô aos mais jovens.

Carros novos com nomes antigos 1 de 6

Modelos neoclássicos

Atualmente, fabricantes famosas estão resgatando algumas de suas silhuetas clássicas e adaptando-as para plataformas modernas. Exemplos de modelos que seguem esse estilo são:

Renault 5 E-Tech

Este carro é inspirado no clássico Renault 5, veículo lançado em 1972 pela montadora francesa que revolucionou e dominou o mercado nacional por 14 anos seguidos. Neste relançamento, ocorrido em 2024, a fabricante implementou um design semelhante ao ícone da antiguidade, mas o adaptou ao funcionamento 100% elétrico.

Ford Bronco

Marcante por ser o primeiro veículo SUV, o Bronco revolucionou o mercado automobilístico mundial em seu lançamento, em 1966. Depois de 30 anos, a fabricação do modelo entrou em hiato, retornando apenas em 2021, como uma homenagem ao legado do utilitário esportivo, mantendo diversos elementos que tornavam sua identidade única: sua silhueta retangular que dá uma percepção de robustez.

Volkswagen ID. Buzz

Conhecida como “Kombi elétrica”, a Volkswagen ID. Buzz é uma sucessora espiritual e física do icônico utilitário da marca. Retornado em 2022, seu grande diferencial vem de seu maior compromisso com a sustentabilidade, já que, além de ser 100% elétrico, o interior do veículo é composto por materiais recicláveis.

Motivos pela preferência ao antigo

O neoclassicismo quanto a aparência dos carros pode ser ligado a diversos motivos. Dentre eles, há o apego a tempos passado. Muitos consumidores buscam carros que remetem a boas lembranças da infância ou juventude. Modelos que marcaram épocas evocam emoções que os designs futuristas e minimalistas de hoje não conseguem transmitir.