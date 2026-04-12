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A nova febre dos carros retrô explica por que o design automotivo mudou tanto

O que parecia nostalgia virou estratégia para fugir da mesmice e conquistar consumidores de diferentes gerações

  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Matheus Ribeiro

  • Agência Correio

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:55

O neoclassicismo automotivo mistura lembrança, identidade visual e desejo em uma indústria cada vez mais padronizada Crédito: Wikimedia Commons/Uwe

A indústria automobilística fez diversas inovações em seus produtos nos últimos 200 anos Mas, recentemente, uma tendência e valorização do visual retrô está ganhando cada vez mais força no mercado de veículos conciliando as novidades de segurança, conforto e qualidade de vida com a estética old school.

Essa movimentação de mercado é vista no relançamento e elaboração de modelos de carros com o visual antigo por parte de montadoras famosas no mundo todo. A tendência neoclássica, motivada pelo apego sentimental, a nostalgia e a saturação de padrões do presente, é explorada pela indústria como forma de diversificar seus produtos, acenar para gerações mais velhas e apresentar o retrô aos mais jovens.

Carros novos com nomes antigos

Volkswagen Fusca por Divulgação
Mitsubishi Eclipse por Divulgação
Ford Maverick por Divulgação
Chevrolet Blazer EV por Divulgação
Chevrolet Monza por Divulgação
Ford Mustang Mach E por Divulgação
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Volkswagen Fusca por Divulgação

Modelos neoclássicos

Atualmente, fabricantes famosas estão resgatando algumas de suas silhuetas clássicas e adaptando-as para plataformas modernas. Exemplos de modelos que seguem esse estilo são:

Renault 5 E-Tech

Este carro é inspirado no clássico Renault 5, veículo lançado em 1972 pela montadora francesa que revolucionou e dominou o mercado nacional por 14 anos seguidos. Neste relançamento, ocorrido em 2024, a fabricante implementou um design semelhante ao ícone da antiguidade, mas o adaptou ao funcionamento 100% elétrico.

Ford Bronco

Marcante por ser o primeiro veículo SUV, o Bronco revolucionou o mercado automobilístico mundial em seu lançamento, em 1966. Depois de 30 anos, a fabricação do modelo entrou em hiato, retornando apenas em 2021, como uma homenagem ao legado do utilitário esportivo, mantendo diversos elementos que tornavam sua identidade única: sua silhueta retangular que dá uma percepção de robustez.

Volkswagen ID. Buzz

Conhecida como “Kombi elétrica”, a Volkswagen ID. Buzz é uma sucessora espiritual e física do icônico utilitário da marca. Retornado em 2022, seu grande diferencial vem de seu maior compromisso com a sustentabilidade, já que, além de ser 100% elétrico, o interior do veículo é composto por materiais recicláveis.

Motivos pela preferência ao antigo

O neoclassicismo quanto a aparência dos carros pode ser ligado a diversos motivos. Dentre eles, há o apego a tempos passado. Muitos consumidores buscam carros que remetem a boas lembranças da infância ou juventude. Modelos que marcaram épocas evocam emoções que os designs futuristas e minimalistas de hoje não conseguem transmitir.

Além disso, com a busca por visuais mais tecnológicos e futuristas, os carros modernos acabaram ficando muito parecidos entre si. A adoção do estilo retrô pelas fabricantes foi uma estratégia de resgatar a personalidade e as linhas marcantes que carros tinham antigamente e fugir do “padrão” de hoje em dia, o que torna o produto mais chamativo também a novos consumidores.

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