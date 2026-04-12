A nova febre dos carros retrô explica por que o design automotivo mudou tanto

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Matheus Ribeiro
Agência Correio
Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:55
A indústria automobilística fez diversas inovações em seus produtos nos últimos 200 anos Mas, recentemente, uma tendência e valorização do visual retrô está ganhando cada vez mais força no mercado de veículos conciliando as novidades de segurança, conforto e qualidade de vida com a estética old school.
Essa movimentação de mercado é vista no relançamento e elaboração de modelos de carros com o visual antigo por parte de montadoras famosas no mundo todo. A tendência neoclássica, motivada pelo apego sentimental, a nostalgia e a saturação de padrões do presente, é explorada pela indústria como forma de diversificar seus produtos, acenar para gerações mais velhas e apresentar o retrô aos mais jovens.
Carros novos com nomes antigos
Atualmente, fabricantes famosas estão resgatando algumas de suas silhuetas clássicas e adaptando-as para plataformas modernas. Exemplos de modelos que seguem esse estilo são:
Renault 5 E-Tech
Este carro é inspirado no clássico Renault 5, veículo lançado em 1972 pela montadora francesa que revolucionou e dominou o mercado nacional por 14 anos seguidos. Neste relançamento, ocorrido em 2024, a fabricante implementou um design semelhante ao ícone da antiguidade, mas o adaptou ao funcionamento 100% elétrico.
Ford Bronco
Marcante por ser o primeiro veículo SUV, o Bronco revolucionou o mercado automobilístico mundial em seu lançamento, em 1966. Depois de 30 anos, a fabricação do modelo entrou em hiato, retornando apenas em 2021, como uma homenagem ao legado do utilitário esportivo, mantendo diversos elementos que tornavam sua identidade única: sua silhueta retangular que dá uma percepção de robustez.
Volkswagen ID. Buzz
Conhecida como “Kombi elétrica”, a Volkswagen ID. Buzz é uma sucessora espiritual e física do icônico utilitário da marca. Retornado em 2022, seu grande diferencial vem de seu maior compromisso com a sustentabilidade, já que, além de ser 100% elétrico, o interior do veículo é composto por materiais recicláveis.
O neoclassicismo quanto a aparência dos carros pode ser ligado a diversos motivos. Dentre eles, há o apego a tempos passado. Muitos consumidores buscam carros que remetem a boas lembranças da infância ou juventude. Modelos que marcaram épocas evocam emoções que os designs futuristas e minimalistas de hoje não conseguem transmitir.
Além disso, com a busca por visuais mais tecnológicos e futuristas, os carros modernos acabaram ficando muito parecidos entre si. A adoção do estilo retrô pelas fabricantes foi uma estratégia de resgatar a personalidade e as linhas marcantes que carros tinham antigamente e fugir do “padrão” de hoje em dia, o que torna o produto mais chamativo também a novos consumidores.