ASTROLOGIA

Semana traz alerta de sorte para 3 signos, e decisões feitas entre os dias 13 e 19 de abril podem mudar tudo

Oportunidades aparecem com força, mas exigem foco e escolhas conscientes para gerar resultados reais

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 13 e 19 de abril, a sorte começa a dar sinais claros para alguns signos, mas não de forma passiva. Esse é um período de movimento, em que oportunidades surgem, conexões se intensificam e novos caminhos começam a se abrir. Ainda assim, existe um alerta importante: agir sem direção pode fazer você desperdiçar esse potencial. O momento pede iniciativa, mas também consciência. Para quem souber equilibrar impulso e estratégia, essa pode ser uma semana decisiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O período favorece encontros, conexões e oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Pessoas novas ou situações diferentes podem abrir portas importantes, principalmente se você estiver disposto a sair do seu padrão. Existe também um chamado para focar mais em um objetivo específico, em vez de tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. Ao direcionar melhor sua energia, você potencializa ainda mais a sorte ao seu redor.

Dica cósmica: Esteja aberto ao novo, mas escolha com mais foco onde investir sua energia.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Leão: Essa semana marca o início de algo importante, mesmo que você ainda não tenha total noção disso. Existe uma energia forte te impulsionando para novos começos, trazendo entusiasmo e vontade de agir. No entanto, o alerta é não confiar apenas na intensidade do momento. Pensar com clareza sobre o que você realmente quer construir faz toda a diferença agora. Se agir com consciência, você pode transformar essa fase em um ponto de virada real na sua vida.

Dica cósmica: Use sua energia com direção e não apenas com impulso.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Virgem: A sensação de urgência pode aparecer, como se você precisasse resolver tudo ao mesmo tempo, mas esse é justamente o ponto de atenção. Nem tudo precisa ser feito agora. Existe uma oportunidade de crescimento, mas ela vem quando você respeita o tempo das coisas e age com estratégia. Ao equilibrar ação e paciência, você consegue construir algo mais sólido e duradouro. Essa semana favorece decisões inteligentes, não apressadas.

Dica cósmica: Vá com calma e confie mais no processo do que na pressa.