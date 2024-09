FEZ JUSTIÇA

Mulher vira policial e prende assassino do pai 25 anos após crime

Uma mulher Roraima, no norte do país, foi responsável por ajudar a localizar o assassino do próprio pai. Mais de 20 anos após o crime, Gislayne Silva de Deus, de 36 anos, se tornou policial civil e participou da operação que prendeu o acusado pelo assassinato: Raimundo Alves Gomes.

Sete anos após a morte do pai, Gislayne se tornou advogada, prestou concurso e foi aprovada. Ainda de acordo com o g1, ela ingressou na polícia penal de Roraima, atuou na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e também no Departamento do Sistema Prisional (Desipe). "Quando eu era [policial] penal, eu imaginava sempre ele chegando lá para cumprir a pena dele", afirmou.