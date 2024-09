FEMINICÍDIO

Acusado de asfixiar servidora pública com carregador é condenado a 21 anos

Um homem foi condenado a 21 anos de prisão pelo feminicídio da própria companheira, na cidade de Itabela, no sul do estado. A vítima foi morta com um fio de cabo USB. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da cidade no último dia 11.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Jonilson Bispo dos Santos matou a companheira, a servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, Aureny Ferreira da Silva, em agosto de 2021. A vítima foi encontrada morta, nos fundos da sua residência, com sinais de espancamento e marcas de enforcamento ao redor do pescoço.