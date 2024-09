CRIME

Homem é condenado por estuprar e engravidar criança de 10 anos na Bahia

Acusado ficará 19 anos na prisão, em regime fechado

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 19:04

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Um homem de 58 anos foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável em Monte Santo, no nordeste baiano. A sentença foi dada na última terça-feira (10). O réu foi acusado de manter relações carnais com uma garota de 10 anos de idade, em dezembro de 2023, resultando na gravidez dela.

A denúncia do Ministério Público da Bahia (MPBA) apontou que os abusos aconteceram em duas oportunidades, em dias próximos, sempre na residência do acusado. O réu era vizinho da criança e se aproveitou da relação de confiança que tinha com a família da vítima para praticar o crime.

A criança foi submetida ao procedimento do aborto legal, realizado em maio, na cidade de Feira de Santana. Exames periciais constataram que o acusado possuía vínculo biológico de paternidade com o feto abortado, comprovando a autoria do crime.