CRIME

Médico condenado por estupro de vulnerável tem candidatura indeferida na Bahia

Candidato do Partido da Mulher Brasileira foi sentenciado a mais de 12 anos de prisão

A Justiça indeferiu a candidatura de um médico que concorria ao cargo de vereador do município de Itabuna, no sul da Bahia, pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). A decisão foi divulgada na terça-feira (10). Há um mês, o candidato foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) a mais de 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O Partido da Mulher Brasileira de Itabuna (BA) emtiu nota se posicionando sobre o assunto. “Esclarecemos que não tínhamos conhecimento da situação processual penal do candidato, tomando-se ciência dos fatos somente após a divulgação de matérias jornalísticas e a apresentação de recurso eleitoral do Ministério Público”, disse o partido do candidato em nota.