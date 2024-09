JUSTIÇA

Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro em segunda instância

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou, em segunda instância o ex-BBB Felipe Prior por uma acusação de estupro. A sentença foi confirmada nesta terça-feira (10). Prior responde outros dois processos por crime similar. As informações são do G1.

Depois de deixar a referida amiga, o ex-brother teria conduzido o veículo para uma rua nas proximidades da casa da moça e a violentado no banco de trás. A vítima estava alcoolizada no momento do crime.

Apesar das acusações, Prior negou qualquer envolvimento em casos do tipo. "Por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados", afirmaram os advogados do ex-brother em julho do ano passado.