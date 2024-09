CRIME

Mulher é condenada a 14 anos de prisão por matar filha afogada no tanque em Feira

Criança vivia com a avó, mas mãe a buscou um dia antes do crime

O julgamento de Sthefane Conceição Teixeira aconteceu na última terça-feira (10). A denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) foi aceita pelo Tribunal de Júri. A mãe foi condenada por homicídio qualificado e ocultação do cadáver da menina, identificada como Raquel. O crime aconteceu em maio de 2022.