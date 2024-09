JUSTIÇA

Acusado de matar primo em colégio de Pernambués é condenado a 16 anos de prisão

Um homem foi condenado, nesta terça-feira (17), a 16 anos de prisão pelo homicídio qualificado do próprio primo no bairro de Pernambués, em Salvador, em 2022. O crime foi cometido por vingança em razão de uma desavença relacionada ao tráfico de drogas.

Douglas Silva de Oliveira foi condenado ao regime fechado pelo Tribunal do Júri após denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

Conforme a denúncia da promotora de Justiça Sumaya Queiroz, na manhã do dia 11 de março de 2022, o estudante de 18 anos Max Santos de Oliveira estava no estacionamento do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro (Cemab), quando foi atingido por vários tiros na cabeça e no pescoço, o que causou sua morte.