PAI AUSENTE

Mumuzinho é acusado de abandono paternal e atraso de 5 anos da pensão do filho

Ex-companheira do pagodeiro diz que filho de 13 anos enfrenta problemas emocionais

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 17:13

Mumuzinho Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (25), a influenciadora Marize Calheiros, mãe de Kaik, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com o cantor Mumuzinho, compartilhou uma carta aberta nas suas redes sociais, acusando o cantor de não pagar a pensão e alegando que pai abandonou a criança. >

"O nosso filho tem 13 anos, e há 13 anos o nosso filho sofreu o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura. Dia dos Pais no colégio, o pai nunca foi. Aniversário, acho que só foi duas vezes. Nunca tem tempo", começou o relato. >

Ela detalhou que o filho enfrenta problemas de saúde, mas o pai não liga. “Também nunca foi ao hospital, quando Kaik tem alergia, [ele diz que tem] problemas demais... o Kaik está com um problema psicológico, está em tratamento por falta do pai, e só fui acordar para isso ano passado, porque ele teve uma crise de ansiedade na escola”. >

"Tenho foto, prints e conversas [com mensagens que dizem]: 'Pai, eu te amo', e não tem retorno. 'Pai, quero estar com você'; 'Pai, quando eu vou te ver?', e não tem uma resposta. Só promessas e promessas. E a criança vai vivendo com aquilo na cabeça." >

Em seguida, Marize contou que busca um advogado há cinco anos para tentar regularizar a pensão do filho e luta até hoje por esse direito. "Márcio, demorei 13 anos para entender que amor não se cobra, porque a minha única guerra com você era isso. Nunca vou conseguir isso de você com o nosso filho. Então eu estou atrás dos direitos dele. Tem 5 anos isso e tem 5 anos que a pensão não está sendo depositada no valor correto", revelou na sequência. >