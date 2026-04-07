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Munik Nunes revela motivo do rompimento da amizade com Ana Paula Renault: ‘Não esperava’

Ex-BBB foi amiga de Ana Paula Renault, o que gerou vários fãs clubes

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:20

Ana Paula e Munik ficaram amigas após o BBB 16 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Amigas no Big Brother Brasil 16, Ana Paula Renault e Munik Nunes se afastaram após uma simples conversa. A ex-BBB Munik abriu uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, um dos questionamentos foi o motivo do afastamento.

A jornalista que concorre ao prêmio no BBB 26 chegou a comparecer ao casamento de Munik, mas as duas se afastaram e não se falam mais. Munik explicou que as duas estava conversando por troca de mensagens pelo celular e Ana Paula falou de uma maneia que ela não gostou.

Munik Nunes relembra final do "BBB 16" 1 de 6

“Eu fui pega de surpresa porque eu não esperava por aquilo, não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira, e eu decidi me afastar e a partir daí nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos”, disse Munik.

Essa não é a primeira vez que Munik toca no assunto, que já tinha falado através das redes sociais há cerca de 7 anos atrás, por meio de uma live. “Na época, a gente tinha bastante fã clube juntas, e depois disso meio que deu uma apartada nos fãs clubes”, comentou.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25