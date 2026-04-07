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Munik Nunes revela motivo do rompimento da amizade com Ana Paula Renault: ‘Não esperava’

Ex-BBB foi amiga de Ana Paula Renault, o que gerou vários fãs clubes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:20

Ana Puala e Munik ficaram amigas após o BBB 16
Ana Paula e Munik ficaram amigas após o BBB 16 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Amigas no Big Brother Brasil 16, Ana Paula Renault e Munik Nunes se afastaram após uma simples conversa. A ex-BBB Munik abriu uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, um dos questionamentos foi o motivo do afastamento.

A jornalista que concorre ao prêmio no BBB 26 chegou a comparecer ao casamento de Munik, mas as duas se afastaram e não se falam mais. Munik explicou que as duas estava conversando por troca de mensagens pelo celular e Ana Paula falou de uma maneia que ela não gostou.

Munik Nunes relembra final do "BBB 16"

Munik Nunes (2026) por Reprodução/ Instagram
Munik Nunes (2016) por Reprodução/ Instagram
Munik Nunes (2026) por Reprodução/ Instagram
Munik Nunes (2016) por Reprodução/ Instagram
Munik Nunes (2026) por Reprodução/ Instagram
Munik Nunes (2016) por Reprodução/ Instagram
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Munik Nunes (2026) por Reprodução/ Instagram

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“Eu fui pega de surpresa porque eu não esperava por aquilo, não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira, e eu decidi me afastar e a partir daí nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos”, disse Munik.

Essa não é a primeira vez que Munik toca no assunto, que já tinha falado através das redes sociais há cerca de 7 anos atrás, por meio de uma live. “Na época, a gente tinha bastante fã clube juntas, e depois disso meio que deu uma apartada nos fãs clubes”, comentou.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Considerada uma pessoa de gênio forte por muitos, Ana Paula tem opiniões bem formadas e sempre entra em embate quando necessário. Apesar do relato de Munik, não foi detalhado o teor da conversa que teria levado ao fim da amizade.

Tags:

ana Paula Renault Munik Nunes

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