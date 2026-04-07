Munik Nunes revela motivo do rompimento da amizade com Ana Paula Renault: ‘Não esperava’

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Felipe Sena
Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:20
Amigas no Big Brother Brasil 16, Ana Paula Renault e Munik Nunes se afastaram após uma simples conversa. A ex-BBB Munik abriu uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, um dos questionamentos foi o motivo do afastamento.
A jornalista que concorre ao prêmio no BBB 26 chegou a comparecer ao casamento de Munik, mas as duas se afastaram e não se falam mais. Munik explicou que as duas estava conversando por troca de mensagens pelo celular e Ana Paula falou de uma maneia que ela não gostou.
Munik Nunes relembra final do "BBB 16"
“Eu fui pega de surpresa porque eu não esperava por aquilo, não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira, e eu decidi me afastar e a partir daí nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos”, disse Munik.
Essa não é a primeira vez que Munik toca no assunto, que já tinha falado através das redes sociais há cerca de 7 anos atrás, por meio de uma live. “Na época, a gente tinha bastante fã clube juntas, e depois disso meio que deu uma apartada nos fãs clubes”, comentou.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
Considerada uma pessoa de gênio forte por muitos, Ana Paula tem opiniões bem formadas e sempre entra em embate quando necessário. Apesar do relato de Munik, não foi detalhado o teor da conversa que teria levado ao fim da amizade.