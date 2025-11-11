Acesse sua conta
Músico João Chagas Leite morre aos 80 anos após luta contra o câncer

Artista era conhecido por grandes sucessos da música gaúcha, como “Desassossego”, “Ave Sonora” e “Penas, Pampa e Querência”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:24

Artista nativista era conhecido por enaltecer o Rio Grande do Sul
Artista nativista era conhecido por enaltecer o Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

O músico João Chagas Leite morreu na manhã desta terça-feira (11), aos 80 anos de idade. O artista estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), no Rio Grande do Sul, onde tratava um câncer. A informação foi confirmada por familiares do músico através das redes sociais do artista.

Leite tinha uma deficiência física na mão esquerda, o que o obrigou a tocar violão de forma invertida, até aprender a usar um dedal para tocar.

Conhecido por grandes sucessos da música gaúcha, como “Desassossego”, “Ave Sonora” e “Penas, Pampa e Querência”, Leite havia anunciado a volta aos palcos em maio deste ano, após anos afastado para tratamento contra a doença.

"Subir num palco, levar aquela música esperada pelas pessoas que rezaram muito, vibraram muito comigo, é emocionante", disse o músico, na época.

O velório é realizado na Funerária Passuello, em Erechim, a partir das 14h. O sepultamento será realizado na quarta-feira, às 9h, no Cemitério Pio XII.

Cantor faleceu na manhã desta terça-feira (11)
Cantor faleceu na manhã desta terça-feira (11) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

