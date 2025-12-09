Acesse sua conta
Não voltam mais às telas? 4 celebridades da Globo não querem mais saber de novela

Atrizes decidiram seguir outros caminhos e investir em outras carreiras, longe da TV

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:26

Natália do Vale não tem mais interesse em contracenar em novelas
Natália do Vale não tem mais interesse em contracenar em novelas Crédito: Reprodução | TV Globo

Muitas atrizes se distanciaram das novelas, e decidiram seguir por outras empreitadas na vida. Novos hábitos, novos objetivos e outra carreira são alguns dos motivos que levaram muitas se distanciar das novelas. Confira atrizes que não querem mais saber de contracenar:

Natália do Vale

Natália do Vale
Natália do Vale Crédito: Reprodução | Globo

Com mais de 40 anos de carreira e personagens marcantes, Natália do Vale está fora das novelas desde “A Dona do Pedaço” (2019), e já revelou que 200 capítulos parece algo “assustador” para ela. “Depois que eu saí da Globo, já recebi convite para voltar. Fui sondada algumas vezes e tive até convite formal. Mas vou falar do fundo do coração: 200 capítulos é algo assustador”, disse em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz que chegou a ser cogitada para viver Odete Roitman no remake. Natália do Vale se destacou em novelas como “Cambalacho” (1996), “Mulheres Apaixonadas (2003)”, “Páginas da Vida” (2006), entre outras.

Vera Fischer

Vera Fischer
Vera Fischer Crédito: Reprodução | Globo

Aos 74 anos, Vera Fischer também encerrou suas trajetórias nas novelas. Em entrevista à revista Quem, a atriz disse que veio de uma época em que as novelas eram “levadas a sério”, e diante da intensidade das rotinas de gravação, voltaria às telas apenas se fosse um papel muito relevante. “Se for para fazer uma coisinha pequena na TV, não tem graça. Hoje em dia, as personagens principais são jovens”, disse. Com longa trajetória na TV, Vera Fischer atuou em novelas icônicas como “Coração Alado” (1980), “Laços de Família” (2000), “Pátria Minha” (1994), entre outras.

Carolina Ferraz

Carolina Ferraz
Carolina Ferraz Crédito: Reprodução | Instagram

Apesar de longe das novelas, Carolina Ferraz continua na TV, como apresentadora do “Domingo Espetacular” aos domingos na Record. "Acho difícil [voltar], muito tempo. Novela precisa de muita disposição física. É só por isso. Eu adoro novela, mas é muito tempo, te prende muito. Acho que não tenho mais essa disposição física", disse Carolina. No entanto, admitiu que voltaria a fazer teatro ou uma minissérie. A atriz brilhou em diversas novelas da Globo, inclusive em duas de Maneco, o autor Manoel Carlos, como “História de Amor” (1995) e “Por Amor” (1997).

Regina Braga

Regina Braga
Regina Braga Crédito: Reprodução

Para a atriz Regina Braga, com uma carreira consolidada em novelas recorrentes, o principal motivo para se afastar dos estúdios de novela é a logística e o tempo que ficaria longe da família. “O maior problema com novela é morar em São Paulo. O tempo que eu teria que ficar no Rio é muito longe e imprevisível”, disse em entrevista ao jornal O Globo. A atriz atuou em trabalhos como “Deus Nos Acuda” (1992), “Ti Ti Ti” (2010) e “Por Amor” (1997).

