Nostalgia: relembre 5 brinquedos dos anos 90 que marcaram gerações

Nesta matéria, separamos 5 brinquedos para você resgatar memórias afetivas

Anna Luiza Santos

Publicado em 23 de março de 2025 às 08:00

Antes da tecnologia avançada, dos celulares com 5g e dos Xboxs luxuosos, as crianças dos anos 90 aproveitavam a infância de um jeito mais simples: com jogos manuais ou brincadeiras clássicas. E já que relembrar é viver, o CORREIO resgatou 5 brinquedos que foram destaque para os Millennials e que ocupam um espaço especial no coração e na memória afetiva dessa geração. >

Vamos entrar nesse túnel do tempo? >

SUPER NINTENDO

Sonho de consumo de todos os jovens, o Super Nintendo era o videogame da geração dos anos 90. Com uma interface colorida e som de qualidade, o brinquedo possuia uma variedade de 34 mil jogos pré-instalados, garantindo o entretenimento e lazer dos adeptos por horas. >

TAMAGOTCHIS

Quase toda criança no final dos anos 1990 cuidou de um pet virtual esfomeado, que precisava de atenção, carinho e banho constante. Os Tamagotchis viraram febre mundial por praticidade, já que cabia na palma da mão. >

PEGA-PEIXE

O pega-peixe foi sucesso de vendas no Brasil na década de 90 e no início dos anos 2000. Movido a pilhas, o brinquedo reunia peixinhos que se movimentavam e as crianças tentavam pescá-los, encaixando suas boquinhas no anzol. O jogo era uma ótima opção para os pequenos desenvolverem a coordenação motora. >

TAZOS

Se você cresceu nos anos 90, com certeza já pediu muito salgadinho para seus pais só por causa dos Tazos. O brinquedo era pequenos discos de plástico que vinha dentro das embalagens de Fandangos e Cheetos, estampados com personagens como Pernalonga e Pikachu. >

Os tazos eram colecionáveis e depois eram usados e apostados em competições com os amigos para “bater” – utilizar as duas mãos para criar um vácuo e virar as cartas. >

BABY BARRIGUINHA

