Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova descoberta com curcumina promete ajudar no tratamento da doença de Parkinson

Nova plataforma de exossomos permite que substâncias naturais alcancem áreas antes inacessíveis do cérebro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:00

Pesquisadores utilizam nanotecnologia para potencializar o efeito da curcumina contra a degeneração de neurônios
Pesquisadores utilizam nanotecnologia para potencializar o efeito da curcumina contra a degeneração de neurônios Crédito: Freepik

Uma nova esperança surge para quem convive com o Parkinson através de uma descoberta vinda da nanobiotecnologia chinesa.

Cientistas conseguiram criar uma forma de levar substâncias terapêuticas para regiões do cérebro que eram consideradas inalcançáveis.

Celebridades que tiveram o diagnóstico de Parkinson

Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais
Milton Bituca Nascimento por Divulgação
Marty McFly (Michael J. Fox, ator de 'De Volta Para o Futuro' por Reprodução
O cantor Neil Diamond por Reprodução/Getty Images
Jornalista Renata Capucci por Reprodução/TV Globo
Ozzy Osbourne foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath por Reprodução
Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-ha por Reprodução
1 de 7
Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais

O trabalho foi desenvolvido por especialistas da St. Anne's Biomedical e da Universidade Médica da China. Eles buscam transformar o tratamento da doença, focando na proteção celular e não apenas no controle momentâneo.

Como a doença afeta o movimento

O Parkinson acontece devido à degeneração de neurônios que fabricam a dopamina, um neurotransmissor essencial.

Fatores genéticos e ambientais, como o contato com pesticidas, podem acelerar esse processo de perda neuronal.

Quando os níveis de dopamina caem, o cérebro perde a capacidade de coordenar os movimentos do corpo. Isso resulta em instabilidade postural e tremores que tendem a piorar conforme o tempo passa.

O desafio de tratar o sistema nervoso

Muitos pacientes dependem da levodopa para conseguir realizar suas atividades diárias com mais dignidade. Embora esse remédio ajude a repor a dopamina, ele possui limitações claras que a ciência tenta superar.

A maior dificuldade é que poucas substâncias conseguem romper a barreira de proteção do sistema nervoso central.

Consequentemente, as terapias de hoje focam nos sintomas, mas não conseguem travar a morte das células.

A dificuldade de usar substâncias naturais

A curcumina, presente no açafrão, sempre foi vista como uma aliada potencial devido ao seu efeito anti-inflamatório. Ela é muito eficaz para tratar inflamações comuns, mas nunca funcionou bem para doenças cerebrais.

Isso ocorre porque a substância é instável e o organismo a descarta antes que ela chegue ao alvo. Portanto, o uso medicinal para o cérebro sempre foi limitado pela baixa absorção no sangue.

Tecnologia de exossomos como solução

A grande virada do estudo foi o uso de exossomos como transportadores inteligentes de medicamentos.

Essas partículas minúsculas conseguem "navegar" pelo corpo e entregar a curcumina exatamente onde os neurônios estão sofrendo.

Além de serem fáceis de armazenar, esses exossomos de células-tronco apresentam riscos muito baixos aos pacientes.

Essa precisão é fundamental para garantir que o tratamento seja eficaz sem causar danos a outras áreas.

Resultados promissores e próximos passos

Nos experimentos com animais, a presença desses transportadores no cérebro durou cerca de sete dias seguidos.

Além disso, a técnica ajudou a melhorar o metabolismo celular e a proteger os neurônios que ainda trabalham.

Todavia, os cientistas alertam que a eficácia é menor em estágios muito avançados de perda neuronal. A previsão é que os testes clínicos em humanos comecem em 2027 com aplicações direto na veia.

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Que horas vai tocar o Big Fone hoje? Veja detalhes da dinâmica desta quinta-feira (15)

BBB 26: Que horas vai tocar o Big Fone hoje? Veja detalhes da dinâmica desta quinta-feira (15)
Imagem - Alberto Cowboy vence a primeira Prova do Líder do BBB 26 após mais de 26h de resistência

Alberto Cowboy vence a primeira Prova do Líder do BBB 26 após mais de 26h de resistência
Imagem - Um sinal poderoso muda tudo para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (15 de janeiro) e nada passa despercebido

Um sinal poderoso muda tudo para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (15 de janeiro) e nada passa despercebido

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
03

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema