RELAÇÕES

Núbia Óliiver lista homens famosos que já transou: ‘Comecei atividade sexual com 13 anos’

Além dos famosos que se relacionou, modelo abriu o jogo sobre o machismo

Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:37

Núbia Oliiver fez revelação picante em podcast Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde a invasão, o Brasil é um país construído a partir dos olhares e ditames do patriarcado. Criadas para serem submissas e sem opinião própria, emitir qualquer opinião sobre assuntos, sobretudo polêmicos, já é considerado um ato revolucionário.

Mesmo após mais de 500 anos, parece que as coisas não mudaram tanto, principalmente quando uma mulher resolve abrir a boca para falar sobre sexo. Recentemente a apresentadora, modelo e empresária Núbia Óliiver revelou que já transou com cerca de 400 homens, e listou os famosos.

Núbia Oliiver 1 de 6

Núbia contou aos homens que foram inesquecíveis, incluindo jogadores de futebol, atores e um cantor. No entanto, ainda falou sobre os ‘foras’ que recebeu de alguns jogadores.

Durante entrevista no podcast “Papagaio Falante”, Sérgio Mallandro perguntou se ela se relacionou com o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. “Não consegui. Dei em cima dele e me deu fora. Mano Menezes também fui pra cima, mas me deu fora. Não consegui acesso direto, mandei recado, mas não consegui”. A modelo, que foi capa da revista “Playboy”, ainda negou que tenha dormido com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Ainda durante a entrevista, a modelo falou sobre o machismo que as mulheres sofrem ao abordar assuntos relacionados ao sexo. “Engraçado que o homem pode falar: ‘eu transei com 2 mil mulheres’, legal, alguns dizem que transaram com 5 mil, legal, aí vem a Núbia com o número mínimo. Vamos fazer a conta,que eu comecei minha atividade sexual com 13 anos, vou fazer 48, e aí para ter esse número de 400, não dá nada, dava um homem e meio por mês. Hoje tem uma menina que pega quatro, cinco. Eu estou atrasada”.

“O problema é que estamos a curtos passos, devagar. A gente tem muito essa coisa machista de que a mulher não pode falar nada. A mulher não pode falar: ‘faço um sexo anal’, é saudável”, concluiu. “Eu acho que até deveria divulgar mais, a mulherada hoje em dia bloqueia essa situação”, opinou Sérgio Mallandro no final.

Modelo lista top 10 entre os famosos:

Vampeta

Eri Johnson

Edmundo

Alexandre Frota

Luizão, ex-jogador do Vasco e Corinthians

Alex Silva, ex-jogador do São Paulo

Djalminha

Humberto Martins

Gerson Brenner