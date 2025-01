CINEMA NACIONAL

‘O Auto da Compadecida 2’ ultrapassa 2 milhões de espectadores em menos de duas semanas

O longa protagonizado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele já arrecadou uma bilheteria de R$ 44 milhões

Provando que segue como um dos grandes fenômenos do cinema nacional, “O Auto da Compadecida 2” superou a marca de 2 milhões de espectadores desde a sua aguardada estreia, em 25 de dezembro. De acordo com o Filme B., o longa dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda e protagonizado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele já arrecadou uma bilheteria de R$ 44 milhões. Apenas entre os dias 2 e 5 de janeiro, a sequência arrecadou R$ 14,4 milhões de um público de mais de 634 mil espectadores.

“O Auto da Compadecida 2” se passa vinte anos depois da primeira história e mostra a pacata rotina de Chicó (Selton Mello) na mítica cidade de Taperoá, no sertão nordestino. Agora, ele vive da venda de santinhos esculpidos em madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele). Seu grande amigo não dá notícias há duas décadas e Chicó acha que ele morreu novamente. Mas eis que João Grilo reaparece vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes, que vão virar a cidade de cabeça para baixo. O elenco do filme conta ainda com nomes como Taís Araújo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro).