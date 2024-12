FÉ

Selton Mello fala sobre espiritualidade que herdou da mãe: ‘Sou uma mistura’

Embora não seja devoto de nenhuma religião específica, o artista destaca seu gosto por se conectar com a fé

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 13:26

Selton Mello Crédito: Reprodução/Instagram

Protagonista do filme “O Auto da Compadecida 2”, projeto que destaca a fé do povo sertanejo, Selton Mello revelou ser uma pessoa “curiosa espiritualmente”. O ator atribui sua conexão com a espiritualidade à sua mãe, que sempre cultivou uma relação diversa com a fé.

“Sou um curioso espiritual, sou muito parecido com a minha mãe, que foi uma mulher que sempre experimentou. Ela era católica, mas também preparava uns banhos, umas ervas, ia na Seicho-no-ie, frequentava encontros do Raio Violeta”, disse o artista em entrevista à revista Quem.

“Não me sinto tão religioso, mas me sinto uma pessoa muito espiritualizada. Sou muito ligado ao que vem do alto, sou muito conectado com isso, tenho ficado cada vez mais”, completou.

As próximas semanas prometem ser agitadas para Selton Mello, que se prepara para a estreia de “O Auto da Compadecida 2”, que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro. O longa surge logo após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, que tem conquistado premiações internacionais e consolidado a carreira do artista.