O conselho do médico Rodrigo Arteaga: 'comer sardinhas duas ou três vezes por semana é o melhor remédio para o cérebro'

Agência Correio
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:00
Manter a memória afiada não depende de sorte ou de genética privilegiada. Conforme explica o doutor Rodrigo Arteaga, o desempenho da mente está diretamente conectado ao prato. O que comemos define como vamos lembrar e processar dados ao envelhecer.
Escolhas alimentares ruins, como gorduras de baixa qualidade, alimentam uma inflamação crônica no corpo. Esse problema não causa dor física, mas prejudica diretamente a capacidade cognitiva.
Sardinha é o alimento ideal para o cérebro
Consequentemente, o cansaço mental que muitos aceitam como normal pode ser apenas desnutrição. O cérebro exige energia de alto nível para funcionar sem falhas ao longo do tempo.
A presença de ovos na primeira refeição funciona como um divisor de águas matinal. Eles fornecem a colina necessária para a produção da acetilcolina, substância que sustenta a formação das memórias.
Inclusive, o especialista destaca que a constância semanal supera qualquer tentativa de perfeição isolada. Adotar esse hábito simples fortalece a comunicação entre os neurônios de forma progressiva.
As leguminosas são aliadas por entregarem combustível constante ao longo de muitas horas. Grão-de-bico e lentilhas impedem que o cérebro trabalhe com trancos ou falhas de energia.
Do mesmo modo, as bananas auxiliam na transmissão de impulsos elétricos vitais entre as células. Por serem baratas e versáteis, facilitam a manutenção de um raciocínio ágil.
O peixe gordo é considerado um atalho eficiente para a saúde do cérebro. A sardinha, especificamente, contém nutrientes que compõem a membrana de neurônios essenciais.
“Comê-la duas ou três vezes por semana é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro”, afirma Arteaga. Mesmo a versão enlatada cumpre esse papel protetor.
O azeite de oliva extravirgem é um aliado poderoso contra o desgaste das funções mentais. Ele atua como antioxidante natural e pode ser usado em quase todo tipo de prato.
Por outro lado, amoras e mirtilos protegem áreas cerebrais ligadas ao aprendizado de novas informações. Esses polifenóis vegetais ajudam a manter a estrutura cerebral jovem e saudável.
Um pouco de chocolate amargo favorece a circulação de oxigênio por meio do óxido nítrico. Esse pequeno gesto diário melhora o transporte de nutrientes essenciais para o cérebro.
Além disso, o café consumido nas primeiras horas do dia mantém a mente desperta sem comprometer o descanso noturno. O alho completa esse ciclo ao atuar como proteção contra o desgaste diário.
A proposta do médico evita listas proibitivas e foca em passos acessíveis. O importante é construir uma base realista com alimentos simples, disponíveis e fáceis de repetir.
Portanto, o equilíbrio entre o prazer e a saúde garante uma mente sempre ativa. “Sua mente pode permanecer forte amanhã se você cuidar do que coloca no prato hoje”, garante.