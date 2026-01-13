Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O conselho do médico Rodrigo Arteaga: 'comer sardinhas duas ou três vezes por semana é o melhor remédio para o cérebro'

Veja como pequenas trocas no cardápio combatem a inflamação e melhoram a saúde do seu hipocampo

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:00

Aprenda como esses alimentos podem reforçar a clareza mental, com ajustes simples no dia a dia e sem dietas restritivas
Aprenda como esses alimentos podem reforçar a clareza mental, com ajustes simples no dia a dia e sem dietas restritivas Crédito: Foto: Banco de imagem

Manter a memória afiada não depende de sorte ou de genética privilegiada. Conforme explica o doutor Rodrigo Arteaga, o desempenho da mente está diretamente conectado ao prato. O que comemos define como vamos lembrar e processar dados ao envelhecer.

O impacto dos alimentos ultraprocessados no seu raciocínio

Escolhas alimentares ruins, como gorduras de baixa qualidade, alimentam uma inflamação crônica no corpo. Esse problema não causa dor física, mas prejudica diretamente a capacidade cognitiva.

Sardinha é o alimento ideal para o cérebro

A sardinha é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, fortalecendo os ossos e prevenindo a osteoporose (Imagem: alfernec | Shutterstock) por
As sardinhas são um alimento acessível e nutritivo, repleto de benefícios para a saúde (Imagem: Nadiia Loboda | Shutterstock) por
Sardinha com grão-de-bico (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock
Salada de sardinha com abacate e pepino (Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock) por Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock
Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
Sardinhas frescas ao molho de tomate com ervas (Imagem: Timolina | Shutterstock) por Imagem: Timolina | Shutterstock
Sardinha em molho de tomate (Imagem: Amarita | Shutterstock) por Imagem: Amarita | Shutterstock
Sardinha assada com batata (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock) por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
Sardinha empanada (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Sardinha ao molho (Imagem: Timolina | Shutterstock) por Imagem: Timolina | Shutterstock
Sardinha grelhada com batata ao murro (Imagem: Benoit Daoust | Shutterstock) por
1 de 11
A sardinha é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, fortalecendo os ossos e prevenindo a osteoporose (Imagem: alfernec | Shutterstock) por

Consequentemente, o cansaço mental que muitos aceitam como normal pode ser apenas desnutrição. O cérebro exige energia de alto nível para funcionar sem falhas ao longo do tempo.

Por que começar o dia com ovos ajuda na concentração

A presença de ovos na primeira refeição funciona como um divisor de águas matinal. Eles fornecem a colina necessária para a produção da acetilcolina, substância que sustenta a formação das memórias.

Inclusive, o especialista destaca que a constância semanal supera qualquer tentativa de perfeição isolada. Adotar esse hábito simples fortalece a comunicação entre os neurônios de forma progressiva.

Mantenha o foco constante com grãos e frutas simples

As leguminosas são aliadas por entregarem combustível constante ao longo de muitas horas. Grão-de-bico e lentilhas impedem que o cérebro trabalhe com trancos ou falhas de energia.

Do mesmo modo, as bananas auxiliam na transmissão de impulsos elétricos vitais entre as células. Por serem baratas e versáteis, facilitam a manutenção de um raciocínio ágil.

Descubra os benefícios da sardinha para as células cerebrais

O peixe gordo é considerado um atalho eficiente para a saúde do cérebro. A sardinha, especificamente, contém nutrientes que compõem a membrana de neurônios essenciais.

“Comê-la duas ou três vezes por semana é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro”, afirma Arteaga. Mesmo a versão enlatada cumpre esse papel protetor.

Combata a inflamação com gorduras boas e antioxidantes

O azeite de oliva extravirgem é um aliado poderoso contra o desgaste das funções mentais. Ele atua como antioxidante natural e pode ser usado em quase todo tipo de prato.

Por outro lado, amoras e mirtilos protegem áreas cerebrais ligadas ao aprendizado de novas informações. Esses polifenóis vegetais ajudam a manter a estrutura cerebral jovem e saudável.

O papel do chocolate amargo e dos temperos naturais

Um pouco de chocolate amargo favorece a circulação de oxigênio por meio do óxido nítrico. Esse pequeno gesto diário melhora o transporte de nutrientes essenciais para o cérebro.

Além disso, o café consumido nas primeiras horas do dia mantém a mente desperta sem comprometer o descanso noturno. O alho completa esse ciclo ao atuar como proteção contra o desgaste diário.

Como aplicar a constância alimentar no seu cotidiano

A proposta do médico evita listas proibitivas e foca em passos acessíveis. O importante é construir uma base realista com alimentos simples, disponíveis e fáceis de repetir.

Portanto, o equilíbrio entre o prazer e a saúde garante uma mente sempre ativa. “Sua mente pode permanecer forte amanhã se você cuidar do que coloca no prato hoje”, garante.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26
Imagem - Universo alerta Áries, Escorpião e mais 1 signo: você vai sofrer grande traição, mas punhalada pelas costas será livramento

Universo alerta Áries, Escorpião e mais 1 signo: você vai sofrer grande traição, mas punhalada pelas costas será livramento
Imagem - A cidade mais inacessível do Brasil leva pelo menos duas semanas para chegar até lá

A cidade mais inacessível do Brasil leva pelo menos duas semanas para chegar até lá

MAIS LIDAS

Imagem - Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia
01

Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
02

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)
03

Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)

Imagem - Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'
04

Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'