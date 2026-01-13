ALIMENTAÇÃO

O conselho do médico Rodrigo Arteaga: 'comer sardinhas duas ou três vezes por semana é o melhor remédio para o cérebro'

Veja como pequenas trocas no cardápio combatem a inflamação e melhoram a saúde do seu hipocampo

Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026

Aprenda como esses alimentos podem reforçar a clareza mental, com ajustes simples no dia a dia e sem dietas restritivas Crédito: Foto: Banco de imagem

Manter a memória afiada não depende de sorte ou de genética privilegiada. Conforme explica o doutor Rodrigo Arteaga, o desempenho da mente está diretamente conectado ao prato. O que comemos define como vamos lembrar e processar dados ao envelhecer.

O impacto dos alimentos ultraprocessados no seu raciocínio

Escolhas alimentares ruins, como gorduras de baixa qualidade, alimentam uma inflamação crônica no corpo. Esse problema não causa dor física, mas prejudica diretamente a capacidade cognitiva.

Consequentemente, o cansaço mental que muitos aceitam como normal pode ser apenas desnutrição. O cérebro exige energia de alto nível para funcionar sem falhas ao longo do tempo.

Por que começar o dia com ovos ajuda na concentração

A presença de ovos na primeira refeição funciona como um divisor de águas matinal. Eles fornecem a colina necessária para a produção da acetilcolina, substância que sustenta a formação das memórias.

Inclusive, o especialista destaca que a constância semanal supera qualquer tentativa de perfeição isolada. Adotar esse hábito simples fortalece a comunicação entre os neurônios de forma progressiva.

Mantenha o foco constante com grãos e frutas simples

As leguminosas são aliadas por entregarem combustível constante ao longo de muitas horas. Grão-de-bico e lentilhas impedem que o cérebro trabalhe com trancos ou falhas de energia.

Do mesmo modo, as bananas auxiliam na transmissão de impulsos elétricos vitais entre as células. Por serem baratas e versáteis, facilitam a manutenção de um raciocínio ágil.

Descubra os benefícios da sardinha para as células cerebrais

O peixe gordo é considerado um atalho eficiente para a saúde do cérebro. A sardinha, especificamente, contém nutrientes que compõem a membrana de neurônios essenciais.

“Comê-la duas ou três vezes por semana é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro”, afirma Arteaga. Mesmo a versão enlatada cumpre esse papel protetor.

Combata a inflamação com gorduras boas e antioxidantes

O azeite de oliva extravirgem é um aliado poderoso contra o desgaste das funções mentais. Ele atua como antioxidante natural e pode ser usado em quase todo tipo de prato.

Por outro lado, amoras e mirtilos protegem áreas cerebrais ligadas ao aprendizado de novas informações. Esses polifenóis vegetais ajudam a manter a estrutura cerebral jovem e saudável.

O papel do chocolate amargo e dos temperos naturais

Um pouco de chocolate amargo favorece a circulação de oxigênio por meio do óxido nítrico. Esse pequeno gesto diário melhora o transporte de nutrientes essenciais para o cérebro.

Além disso, o café consumido nas primeiras horas do dia mantém a mente desperta sem comprometer o descanso noturno. O alho completa esse ciclo ao atuar como proteção contra o desgaste diário.

Como aplicar a constância alimentar no seu cotidiano

A proposta do médico evita listas proibitivas e foca em passos acessíveis. O importante é construir uma base realista com alimentos simples, disponíveis e fáceis de repetir.