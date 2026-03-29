ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de cada signo pode destravar caminhos, trazer respostas e mudar o rumo dos próximos dias; descubra o seu

A semana (entre 30 de março e 5 de abril) chega com uma energia mais leve, abrindo espaço para decisões que trazem paz e direcionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 30 de março e 5 de abril, o clima muda de forma sutil, mas poderosa. Aos poucos, tudo começa a fazer mais sentido e as escolhas passam a ser guiadas por aquilo que traz equilíbrio de verdade. Cada signo terá um dia específico em que a sorte se intensifica, trazendo clareza, oportunidades e aquela sensação de que finalmente está tudo se encaixando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries na semana: 4 de abril

Você percebe que não dá mais para ignorar certas verdades. Algo muda dentro de você, e isso transforma a forma como enxerga uma situação importante. Pode não ser confortável no início, mas é exatamente o que te liberta.

Dica cósmica: Encarar a verdade é o primeiro passo para encontrar paz.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: 30 de março

Tudo começa a fluir com mais facilidade. Você atrai oportunidades, reconhecimento e até situações que parecem acontecer sem esforço. Mas o segredo está em se manter firme e saber aproveitar o que chega.

Dica cósmica: Receber também é uma forma de merecimento.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: 4 de abril

Você começa a entender o que realmente quer para o seu futuro profissional. Uma mudança de mentalidade te faz repensar caminhos e enxergar novas possibilidades que fazem mais sentido com a vida que deseja.

Dica cósmica: Nem sempre fazer mais é o caminho, fazer melhor é.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: 3 de abril

Uma nova fase começa a se desenhar e, pela primeira vez em um tempo, você se sente pronto para arriscar. Existe uma confiança crescente dentro de você que te impulsiona a sair da zona de conforto.

Dica cósmica: Se permita tentar, mesmo sem garantias.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: 30 de março

Aquilo que parecia perdido começa a voltar, mas de uma forma ainda melhor. Você entende que certas mudanças foram necessárias para te colocar no caminho certo, principalmente na vida profissional.

Dica cósmica: Confie que o que é seu encontra o caminho de volta.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: 2 de abril

Você percebe que não precisa fazer tudo sozinho. Parcerias e conexões certas começam a fazer diferença e podem abrir portas importantes. O crescimento vem, mas não de forma isolada.

Dica cósmica: Escolher bem com quem caminhar muda tudo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: 4 de abril

Você para de se explicar tanto e começa a agir com mais silêncio e confiança. Existe uma paz em não precisar provar nada para ninguém, e isso te fortalece mais do que qualquer validação externa.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser dito para ser entendido.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: 1 de abril

Um ciclo emocional importante se encerra e traz alívio. Você consegue olhar para o passado com mais maturidade e finalmente encontrar paz em algo que antes te incomodava.

Dica cósmica: Soltar o que já passou abre espaço para o novo.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: 30 de março

Você começa a entender que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Pequenas mudanças na sua rotina trazem um impacto muito maior do que você imaginava.

Dica cósmica: Sua energia é seu bem mais valioso, proteja.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: 1 de abril

Um reconhecimento importante chega, mostrando que todo o esforço valeu a pena. Você percebe que não precisava abrir mão de tudo para conquistar o que queria.

Dica cósmica: Equilíbrio também é uma forma de sucesso.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: 30 de março

Você sente vontade de desacelerar e cuidar mais do seu espaço, da sua rotina e de si mesmo. Isso traz uma sensação de conforto que impacta positivamente todas as áreas da sua vida.

Dica cósmica: Seu lar também precisa ser um refúgio.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: 1 de abril

Sua intuição fica mais forte e te guia com clareza. Sinais começam a aparecer e, quanto mais você confia neles, mais percebe que está no caminho certo.