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O erro para não repetir no café da manhã e que está impedindo seus músculos de crescer sem você perceber

Trocar o pão pelos ovos pode parecer saudável, mas não garante resultado sozinho

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:00

Especialistas explicam por que equilíbrio, e não excesso de proteína, é o que realmente impulsiona a hipertrofia
Especialistas explicam por que equilíbrio, e não excesso de proteína, é o que realmente impulsiona a hipertrofia Crédito: Pexels

Para quem busca ganhar massa muscular, começar o dia com ovos parece uma escolha certeira. Afinal, eles são ricos em proteína e fazem parte da rotina de muitas pessoas que treinam.

Mas especialistas alertam que apostar apenas nesse alimento no café da manhã pode não ser o suficiente para estimular o crescimento muscular de forma eficiente.

O corpo precisa de mais do que proteína isolada para construir músculos. Nutrientes como carboidratos e gorduras saudáveis também desempenham um papel essencial, pois fornecem energia e ajudam na absorção de vitaminas e no equilíbrio hormonal. Sem esse conjunto, o organismo pode não ter o suporte necessário para aproveitar ao máximo os treinos.

Café da manhã

Café da manhã por Shutterstock
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Café da manhã por Shutterstock

O papel dos carboidratos no desempenho

Muita gente evita carboidratos na primeira refeição do dia, mas isso pode ser um erro, especialmente para quem pratica atividades físicas.

De acordo com os integrantes do Grupo de Pesquisa InFine da Universidade Politécnica de Madri, o café da manhã é uma importante refeição, pois é uma fonte de energia para o organismo e ajuda a contribuir diretamente para o desempenho nos treinos.

Sem energia suficiente, o corpo pode até usar a proteína como combustível, o que reduz seu aproveitamento na construção muscular. Ou seja, o resultado pode ser justamente o oposto do esperado, prejudicando o ganho de massa ao longo do tempo.

Combinação é a chave

Para um café da manhã mais completo, o ideal é combinar diferentes grupos alimentares. Além dos ovos, incluir opções como pão integral, frutas ou aveia pode fazer toda a diferença. Esses alimentos ajudam a fornecer energia de forma gradual e mantêm o corpo preparado para as atividades do dia.

Outro ponto importante é que uma refeição equilibrada também contribui para a recuperação muscular, especialmente quando aliada a uma rotina de treinos consistente. Pequenos ajustes na composição do café da manhã podem impactar diretamente nos resultados, tornando a alimentação uma aliada ainda mais eficiente para quem busca hipertrofia.

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