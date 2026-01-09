FATOS CURIOSOS

O mistério da árvore que chora desde 1990 e nenhum cientista consegue explicar

Moradores de vilarejo europeu observam amoreira centenária se transformar em fonte natural

Agência Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:00

Saiba por que o tronco desta árvore expele água sob pressão após as chuvas de inverno Crédito: Reprodução/YouTube

O pequeno vilarejo de Dinoša tornou-se palco de um evento que desafia a visão comum sobre a natureza.

Em determinados dias, uma amoreira antiga libera grandes volumes de água diretamente pelo seu tronco.

Este espetáculo curioso acontece sempre após o período mais frio do ano, no sudeste da Europa, onde fica Montenegro. Com isso, a planta atrai diversos turistas que desejam ver de perto esse chafariz vivo em funcionamento.

O mistério da planta que vira cachoeira

A árvore existe há décadas no mesmo ponto e só passou a despertar curiosidade após começar a jorrar água, que flui continuamente e o seu jato pode alcançar cerca de 1,5 metro de altura.

De acordo com o morador local Emir Hakramaj, a planta possui uma história centenária na região. Em entrevista à rádio Free Europe, ele afirmou:

"Isso tem acontecido nos últimos 25 anos ou até mais. Essa árvore tem mais de 100 anos, talvez até 150".

A explicação por trás da pressão natural

Embora pareça algo sobrenatural, a ciência explica que a amoreira cresce sobre uma fonte subterrânea. Quando as chuvas fortes de inverno enchem esse reservatório, a pressão abaixo do solo aumenta consideravelmente.

Consequentemente, a água encontra saída pelas cavidades internas do tronco e é expelida com força total.

Emir reforça a veracidade do fato: “Não é uma lenda. Não somos pessoas que têm inclinação a inventar coisas. É algo puramente natural”.

