O mistério da árvore que chora desde 1990 e nenhum cientista consegue explicar

Moradores de vilarejo europeu observam amoreira centenária se transformar em fonte natural

  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:00

Saiba por que o tronco desta árvore expele água sob pressão após as chuvas de inverno
Saiba por que o tronco desta árvore expele água sob pressão após as chuvas de inverno Crédito: Reprodução/YouTube

O pequeno vilarejo de Dinoša tornou-se palco de um evento que desafia a visão comum sobre a natureza.

Em determinados dias, uma amoreira antiga libera grandes volumes de água diretamente pelo seu tronco.

Este espetáculo curioso acontece sempre após o período mais frio do ano, no sudeste da Europa, onde fica Montenegro. Com isso, a planta atrai diversos turistas que desejam ver de perto esse chafariz vivo em funcionamento.

O mistério da planta que vira cachoeira

A árvore existe há décadas no mesmo ponto e só passou a despertar curiosidade após começar a jorrar água, que flui continuamente e o seu jato pode alcançar cerca de 1,5 metro de altura.

De acordo com o morador local Emir Hakramaj, a planta possui uma história centenária na região. Em entrevista à rádio Free Europe, ele afirmou:

"Isso tem acontecido nos últimos 25 anos ou até mais. Essa árvore tem mais de 100 anos, talvez até 150".

A explicação por trás da pressão natural

Embora pareça algo sobrenatural, a ciência explica que a amoreira cresce sobre uma fonte subterrânea. Quando as chuvas fortes de inverno enchem esse reservatório, a pressão abaixo do solo aumenta consideravelmente.

Consequentemente, a água encontra saída pelas cavidades internas do tronco e é expelida com força total.

Emir reforça a veracidade do fato: “Não é uma lenda. Não somos pessoas que têm inclinação a inventar coisas. É algo puramente natural”.

Conheça outras árvores incomuns pelo mundo

A amoreira de Montenegro não é a única espécie peculiar que surpreende os pesquisadores de todo o mundo. Por exemplo, existe uma árvore nos Estados Unidos que se espalha por cerca de 43 hectares, o equivalente a 60 campos de futebol.

Além disso, a famosa “Árvore Frankenstein”, criada por Sam Van Aken, possui uma característica única. Ela foi desenvolvida para produzir diferentes tipos de frutas que podem ser colhidas simultaneamente na mesma época.

