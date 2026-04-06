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O que acontece com quem foi muito criticado pelos pais na infância e por que esse efeito é difícil de se livrar

Medo de errar, perfeccionismo e insegurança podem ter origem em padrões de criação baseados em julgamento constante

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Agência Correio

  • Helena Merencio

Publicado em 6 de abril de 2026 às 21:00

Pesquisas indicam que experiências negativas na infância podem alterar a resposta do organismo ao estresse
Pesquisas indicam que experiências negativas na infância podem alterar a resposta do organismo ao estresse Crédito: Freepik

Crescer sob críticas constantes dentro de casa pode marcar de forma silenciosa o desenvolvimento emocional e influenciar decisões ao longo de toda a vida.

Segundo especialistas e materiais de apoio à saúde mental do UNICEF, esse tipo de ambiente contribui diretamente para a formação de adultos inseguros, com medo persistente de errar e dificuldade em lidar com frustrações.

Veja como estão as crianças do programa 'Gente Inocente' 23 anos depois

Gente Inocente (1999) por Reprodução
Amanda Ribeiro tinha apenas seis anos quando apareceu no programa. Depois de experiências no teatro, decidiu estudar Direito, mas não concluiu o curso. Retornou aos palcos anos depois, interpretando princesas da Disney e participando de peças independentes. Em 2015, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no festival Niterói em Cena e atuou na novela Totalmente Demais por Reprodução
Com apenas três anos, Ana Beatriz Cisneiros já integrava o elenco fixo. Participou de novelas como As Filhas da Mãe (2001), Sabor da Paixão (2002) e Malhação, além de ter feito parte do Sítio do Picapau Amarelo. Seu último papel na TV foi justamente em Totalmente Demais (2015) por Reprodução
Andressa Nunes entrou no Gente Inocente aos oito anos e, posteriormente, atuou na minissérie O Quinto dos Infernos (2002). Atualmente, trabalha como publicitária e web designer, focada em inovação e experiência do usuário, além de se dedicar ao teatro por Reprodução
Gustavo Pereira iniciou a carreira como ator em 1996 e participou do programa em 2000. Também foi dublador, emprestando voz a personagens como Nemo e Alvin. Anos depois, decidiu seguir o caminho da música, deixando de lado a dublagem profissional por Reprodução
Aos nove anos, Henrique Ramiro já fazia comerciais antes de entrar no elenco. Atuou no Sítio do Picapau Amarelo e, mais tarde, participou das novelas Ribeirão do Tempo e Vidas em Jogo, ambas da Record. Hoje, é ator e influenciador digital, com presença ativa nas redes sociais por Reprodução
Cheia de energia, Lívia Dabarian encantava o público com apresentações de canto e dança. Mais tarde, brilhou em Chacrinha, o Musical (2015), interpretando Rita Cadillac, e participou do Dancing Brasil. Atualmente, mora em Madri, onde atua como atriz e diretora teatral por Reprodução
Após vencer um concurso no Programa Raul Gil, Matheus Meira foi convidado para o Gente Inocente. Formado em publicidade, decidiu seguir uma carreira longe dos holofotes e mantém a vida pessoal mais reservada por Reprodução
Natália Soutto fez parte do elenco fixo entre 2000 e 2002. Formou-se em cinema e trabalhou como assistente de direção em mais de 15 filmes, incluindo De Pernas pro Ar e Chico Xavier. Continua ativa nos bastidores do audiovisual brasileiro por Reprodução
Pedro Lucas estreou no programa aos sete anos e, mais tarde, fez participações em Malhação (2013). Graduado em cinema, criou seu próprio projeto de longa-metragem e atualmente vive nos Estados Unidos, atuando como diretor e roteirista por Reprodução
Um dos mais lembrados do elenco, Peter Brandão começou aos cinco anos no programa. Quase seguiu carreira no futebol, chegou a jogar nas categorias de base do Flamengo e Vasco, mas retornou à TV. Hoje, segue firme como ator, com papéis em Impuros (2018), Sob Pressão (2021) e Tô de Graça (2022) por Reprodução
Yana Sardenberg iniciou no Gente Inocente e, anos depois, apresentou a TV Globinho (2009). Também formada em jornalismo, construiu uma carreira sólida como atriz, com trabalhos em novelas e séries. Sua última participação foi em De Volta aos 15, da Netflix por Reprodução
Antes do Gente Inocente, Leandro Léo participou do Castelo Rá-Tim-Bum. No Sítio do Picapau Amarelo, viveu o personagem Pesadelo por três temporadas. Além de ator, é cantor e compositor, tendo escrito “João de Barro” ao lado de Maria Gadú. Seu último trabalho na TV foi a minissérie Justiça (2016) por Reprodução
Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros e Tati Machado no 'Gente Inocente' e com atual visuais por Reprodução
Márcio Garcia e as crianças que participaram do programa 'Gente Inocente' por Reprodução
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Gente Inocente (1999) por Reprodução

A origem desse comportamento, muitas vezes naturalizado na infância, ajuda a explicar padrões que se repetem na vida adulta.

Cuidados com as crianças

Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por Shutterstock
Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por Shutterstock
Nunca deixar crianças sozinhas perto da água por Shutterstock
Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por Shutterstock
O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil por Shutterstock
Roupas de cores vibrantes ajudam a localizar as crianças por Shutterstock
O uso de boias não garante a segurança por O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil
Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil
Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil
O uso de boias não garante a segurança por O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil
O uso de boias não garante a segurança por O afogamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças no Brasil
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Nunca deixe crianças sozinhas perto da água por Shutterstock

Impactos ainda na infância

Nos primeiros anos de vida, a forma como a criança interpreta o mundo está profundamente ligada ao que escuta e vivencia dentro de casa. Palavras vindas dos cuidadores ganham peso de verdade absoluta, influenciando a construção da identidade.

Em contextos dominados por críticas, a tendência é substituir a curiosidade pela cautela. Em vez de explorar, a criança passa a evitar situações que possam gerar reprovação.

Gradualmente, a necessidade de agradar deixa de ser espontânea e passa a funcionar como mecanismo de proteção emocional.

Esse esforço contínuo, de acordo com especialistas, eleva os níveis de estresse e interfere no desenvolvimento cognitivo.

O erro perde seu papel educativo e passa a ser encarado como ameaça ao vínculo afetivo. Como consequência, forma-se uma base emocional mais vulnerável, com dificuldade para lidar com frustrações simples.

Reflexos no ambiente profissional

Na fase adulta, esses sinais costumam aparecer com força no ambiente de trabalho. A busca pela perfeição surge como estratégia para evitar julgamentos, mas acaba gerando efeito contrário. O medo de falhar leva à procrastinação e dificulta o início de tarefas, impactando diretamente a produtividade.

Diante de novos desafios, a tendência é recuar. Decisões mais ousadas são evitadas, enquanto escolhas seguras ganham preferência. Esse comportamento reduz oportunidades de crescimento e reconhecimento profissional.

Em muitos casos, a criatividade também é afetada, já que a exposição ao erro passa a ser evitada a qualquer custo.

Caminhos para romper o ciclo

Mudar esse padrão exige um processo de revisão interna. Reconhecer que a autocrítica tem origem em experiências passadas ajuda a diminuir sua influência no presente.

A partir desse entendimento, torna-se possível construir uma relação mais equilibrada com as próprias falhas.

Práticas voltadas à autocompaixão e ao reconhecimento do próprio valor são apontadas como essenciais.

Ao ressignificar o erro como parte do aprendizado, o indivíduo amplia sua capacidade de enfrentar desafios sem o peso constante da cobrança.

O papel do acolhimento

Dentro da educação, abordagens baseadas em incentivo mostram resultados mais positivos no desenvolvimento emocional.

Ambientes que valorizam o esforço, em vez de exigir perfeição, contribuem para a formação de indivíduos mais confiantes.

Quando o erro é tratado como etapa natural, perde o caráter de ameaça. Esse tipo de postura fortalece a autonomia e estimula a construção de habilidades importantes para a vida adulta. Relações pautadas no apoio emocional também favorecem vínculos mais consistentes.

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Evidências sobre saúde mental

Pesquisas indicam que experiências negativas na infância podem alterar a resposta do organismo ao estresse. Esse impacto aumenta o risco de transtornos de ansiedade e influencia a forma como decisões são tomadas ao longo da vida.

A neurobiologia do trauma explica como essas vivências permanecem ativas, afetando o comportamento mesmo após muitos anos.

Dados do UNICEF reforçam a importância de ambientes emocionalmente seguros para o desenvolvimento saudável.

A presença de apoio e a ausência de críticas excessivas são fatores determinantes para que crianças cresçam com mais equilíbrio, confiança e capacidade de agir sem o medo constante de errar.

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Saúde Mental

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