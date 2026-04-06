PSICOLOGIA

O que acontece com quem foi muito criticado pelos pais na infância e por que esse efeito é difícil de se livrar

Medo de errar, perfeccionismo e insegurança podem ter origem em padrões de criação baseados em julgamento constante



Agência Correio

Helena Merencio

Publicado em 6 de abril de 2026 às 21:00

Pesquisas indicam que experiências negativas na infância podem alterar a resposta do organismo ao estresse Crédito: Freepik

Crescer sob críticas constantes dentro de casa pode marcar de forma silenciosa o desenvolvimento emocional e influenciar decisões ao longo de toda a vida.

Segundo especialistas e materiais de apoio à saúde mental do UNICEF, esse tipo de ambiente contribui diretamente para a formação de adultos inseguros, com medo persistente de errar e dificuldade em lidar com frustrações.

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A origem desse comportamento, muitas vezes naturalizado na infância, ajuda a explicar padrões que se repetem na vida adulta.

Cuidados com as crianças 1 de 11

Impactos ainda na infância

Nos primeiros anos de vida, a forma como a criança interpreta o mundo está profundamente ligada ao que escuta e vivencia dentro de casa. Palavras vindas dos cuidadores ganham peso de verdade absoluta, influenciando a construção da identidade.

Em contextos dominados por críticas, a tendência é substituir a curiosidade pela cautela. Em vez de explorar, a criança passa a evitar situações que possam gerar reprovação.

Gradualmente, a necessidade de agradar deixa de ser espontânea e passa a funcionar como mecanismo de proteção emocional.

Esse esforço contínuo, de acordo com especialistas, eleva os níveis de estresse e interfere no desenvolvimento cognitivo.

O erro perde seu papel educativo e passa a ser encarado como ameaça ao vínculo afetivo. Como consequência, forma-se uma base emocional mais vulnerável, com dificuldade para lidar com frustrações simples.

Reflexos no ambiente profissional

Na fase adulta, esses sinais costumam aparecer com força no ambiente de trabalho. A busca pela perfeição surge como estratégia para evitar julgamentos, mas acaba gerando efeito contrário. O medo de falhar leva à procrastinação e dificulta o início de tarefas, impactando diretamente a produtividade.

Diante de novos desafios, a tendência é recuar. Decisões mais ousadas são evitadas, enquanto escolhas seguras ganham preferência. Esse comportamento reduz oportunidades de crescimento e reconhecimento profissional.

Em muitos casos, a criatividade também é afetada, já que a exposição ao erro passa a ser evitada a qualquer custo.

Caminhos para romper o ciclo

Mudar esse padrão exige um processo de revisão interna. Reconhecer que a autocrítica tem origem em experiências passadas ajuda a diminuir sua influência no presente.

A partir desse entendimento, torna-se possível construir uma relação mais equilibrada com as próprias falhas.

Práticas voltadas à autocompaixão e ao reconhecimento do próprio valor são apontadas como essenciais.

Ao ressignificar o erro como parte do aprendizado, o indivíduo amplia sua capacidade de enfrentar desafios sem o peso constante da cobrança.

O papel do acolhimento

Dentro da educação, abordagens baseadas em incentivo mostram resultados mais positivos no desenvolvimento emocional.

Ambientes que valorizam o esforço, em vez de exigir perfeição, contribuem para a formação de indivíduos mais confiantes.

Quando o erro é tratado como etapa natural, perde o caráter de ameaça. Esse tipo de postura fortalece a autonomia e estimula a construção de habilidades importantes para a vida adulta. Relações pautadas no apoio emocional também favorecem vínculos mais consistentes.

Evidências sobre saúde mental

Pesquisas indicam que experiências negativas na infância podem alterar a resposta do organismo ao estresse. Esse impacto aumenta o risco de transtornos de ansiedade e influencia a forma como decisões são tomadas ao longo da vida.

A neurobiologia do trauma explica como essas vivências permanecem ativas, afetando o comportamento mesmo após muitos anos.

Dados do UNICEF reforçam a importância de ambientes emocionalmente seguros para o desenvolvimento saudável.