CURIOSIDADES

O que o canto de um periquito pode estar revelando de surpreendente sobre o bairro que você mora

Presença dessas aves pode indicar mais verde, menos poluição e um ambiente mais equilibrado



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00

O som que parece comum pode ser um “sinal secreto” da natureza dentro da cidade Crédito: Pexels

Se você anda ouvindo um periquito cantar durante o dia perto da sua casa, pode não ser só um som aleatório, o barulho pode revelar algo importante sobre o lugar onde você vive.

Cada vez mais presente em áreas urbanas, o canto desses pequenos pássaros tem chamado atenção não apenas pelo som característico, mas pelo que ele pode indicar sobre o ambiente. Especialistas apontam que a presença de periquitos em bairros e cidades está diretamente ligada à qualidade ambiental do local.

Isso porque essas aves tendem a viver em regiões que ainda oferecem condições favoráveis, como presença de árvores, oferta de alimento e menor nível de poluição. Ou seja, quando aparecem, e especialmente quando cantam com frequência, podem estar sinalizando que o ecossistema ao redor está mais equilibrado do que parece.

Canário-da-terra (aves silvestres) 1 de 12

Um indicativo de ambiente saudável

O canto durante o dia, comportamento comum entre os periquitos, está associado à comunicação entre os indivíduos, marcação de território e interação social. Mas, além disso, ele acaba funcionando como um “termômetro natural” da qualidade ambiental.

Em áreas muito degradadas ou com pouca vegetação, essas aves dificilmente permanecem por muito tempo. Por isso, o aumento da presença delas em bairros urbanos pode ser interpretado como um reflexo de melhorias no ambiente, como arborização e maior preservação de espaços verdes.

Adaptação às cidades

Outro fator que explica esse fenômeno é a capacidade de adaptação dos periquitos. Algumas espécies têm conseguido se ajustar bem ao ambiente urbano, encontrando alimento em árvores, praças e até jardins residenciais.

Essa adaptação, porém, não acontece em qualquer lugar. Mesmo em cidades grandes, elas costumam se concentrar em regiões que oferecem melhores condições de sobrevivência, o que reforça o papel desses animais como indicadores naturais.

Mais do que um simples canto

Além de contribuir para o equilíbrio ambiental, os periquitos também ajudam na dispersão de sementes, colaborando diretamente para a manutenção da vegetação local. Isso significa que sua presença não só indica um ambiente mais saudável, como também participa ativamente desse processo.