SONHOS

O que significa sonhar com cachorro? Descubra

Esse tipo de sonho pode ter relação com amizade, lealdade e proteção

Sonhar com cachorro é mais comum do que se imagina e pode carregar significados profundos sobre o momento atual da sua vida. Dependendo dos detalhes do sonho, ele pode refletir desejos, medos e aspectos emocionais que talvez você não tenha percebido conscientemente. >

Sonhar com cachorro costuma estar fortemente ligado a amizade, lealdade, proteção, instintos e emoções. O significado pode variar bastante de acordo com o comportamento do cachorro no sonho e com o que você sente durante a experiência.>