O que tomar na nova onda de 'super gripe': ibuprofeno ou paracetamol? Veja qual é o melhor e quando usar

Saiba qual medicamento é mais indicado para aliviar os sintomas da gripe e quais erros evitar no tratamento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06:00

Especialistas explicam as diferenças entre os remédios mais usados e alertam sobre o perigo de se agasalhar demais Crédito: Foto: Banco de imagem

Milhares de pessoas estão enfrentando os sintomas da nova onda de gripe nas últimas semanas. De acordo com dados recentes, a incidência continua alta, especialmente entre crianças pequenas, o que exige um cuidado redobrado e atenção dos pais.

As regiões mais afetadas no momento

Os relatórios de vigilância mostram que o vírus circula intensamente em locais como a Campânia e a Sicília. Além disso, especialistas afirmam que "a maioria dos casos de gripe grave e complicada envolve pessoas não vacinadas".

Consequentemente, a prevenção continua sendo a melhor ferramenta para evitar complicações. No entanto, quando a doença se instala, entender como cada medicamento age no corpo facilita muito o processo de recuperação.

A diferença entre os medicamentos usados

O virologista Fabrizio Pregliasco esclarece que "esses medicamentos são essencialmente apenas sintomáticos; eles reduzem a resposta inflamatória. O paracetamol é um antipirético, enquanto o ibuprofeno é um anti-inflamatório que tem um efeito mais transversal na resposta inflamatória, portanto, nas dores musculares e articulares. Mas não é como se a gripe fosse diferente este ano".

Por outro lado, o médico Matteo Bassetti reforça que o paracetamol é a escolha ideal contra a febre alta. Segundo ele, "a ideia de que o paracetamol não funciona e não é eficaz contra a gripe é uma notícia falsa".

O erro comum de se agasalhar demais

Muitas pessoas acreditam que suar a febre debaixo de várias cobertas ajuda, mas os médicos discordam totalmente dessa prática. Na verdade, esse hábito impede a perda de calor necessária para baixar a temperatura do corpo.