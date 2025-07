SAÚDE E BEM-ESTAR

OMS revela o que acontece se você se exercitar só 30 min por dia

OMS recomenda pelo menos 30 minutos de movimento por dia

Você não precisa de uma rotina intensa para colher os benefícios da atividade física. Apenas 30 minutos por dia já podem transformar sua saúde e disposição. Com exercícios simples, feitos em casa ou em espaços pequenos, é possível fortalecer o corpo, melhorar o humor e prevenir doenças.>

Mexa-se com o que você tem: escadas, polichinelos e caminhada

Atividades aeróbicas são ótimas para o coração, para o cérebro e para o humor. Segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, uma atividade moderada é aquela em que você sente a respiração acelerar e o coração bater mais forte — e isso pode ser alcançado com movimentos simples.>

Subir e descer escadas, por exemplo, já ativa o sistema cardiovascular. Se quiser intensificar o treino, tente fazer o movimento na ponta dos pés para trabalhar as panturrilhas.>

Caminhar, por sua vez, é um dos movimentos mais naturais e democráticos. Dá para fazer na rua, no parque ou até dentro de casa. O importante é manter o ritmo e transformar o hábito em rotina.>

Exercícios de força ajudam a prevenir dores e lesões

Além dos aeróbicos, o ideal é combinar com exercícios de força. Esses movimentos ajudam a manter os músculos fortes, sustentam a postura e protegem as articulações. Tudo isso com pouco ou nenhum equipamento.>