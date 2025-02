NA JUSTIÇA

ONG processa Globo por apologia ao incesto em novela Renascer

Antes de formar um casal, personagens eram pai e filha na trama

A organização não-governamental (ONG) Vozes dos Anjos entrou com uma ação judicial contra a Globo, acusando a emissora de apologia ao incesto. O processo, que tramita na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está relacionado ao remake da novela Renascer, transmitida de janeiro a setembro de 2024. >