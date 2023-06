Outlook fora do ar: usuários em todo mundo reclamam de instabilidade

Os usuários do Outlook reclamaram, na manhã desta segunda-feira (5), que o sistema estava fora do ar e com problemas para exibir e-mails da Microsoft e Hotmail.



O Downdetector, site que faz o mapeamento do funcionamento de serviços online, conseguiu registrar entre 11h20 e às 11h49 cerca de 624 notificações.



Além disso, o Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas na web, mostrou que as buscas por "Outlook fora do ar" aumentou significavelmente antes das 12 horas.