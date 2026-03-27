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Ovo de Páscoa de luxo de R$ 5 mil reais divide opiniões nas redes sociais

Em vídeo, influenciador experimenta ovo de Páscoa exclusivo, de marca europeia

Felipe Sena

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:36

Vídeo viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um simples vídeo mostrou a face da extravagância do capitalismo nas redes sociais. No vídeo compartilhado no TikTok, Carmie Sellitto, influenciador digital britânico, mostra um ovo de Páscoa vendido pela tradicional loja de luxo, Harrods. No entanto, o que chamou atenção foram os detalhes e nem o tamanho do ovo gigante, mas o preço do produto, abrindo um debate intenso nas redes sociais sobre realidade econômica e ostentação.

O ovo de Páscoa exibido pelo influenciador custa cerca de £ 750, o equivalente a aproximadamente R$ 4.700 a R$ 5.000, dependendo da cotação atual. Na gravação, com entusiasmo o influenciador experimenta o item, destacando fatores como o sabor refinado e a apresentação sofisticada.

Carmie Sellitto 1 de 7

Nos comentários, usuários criticaram a postura do influenciador, afirmando que esse tipo de conteúdo ignora a realidade da maioria das pessoas, especialmente em um momento em que o custo de vida segue elevado em muitos países, inclusive em países europeus.

Segundo reportagem publicada pela BCC News, com base em projeções e análises recentes para o período que antecede e inclui o ano de 2026, vários países europeus enfrentam desafios que apontam para instabilidade econômica e política. A Europa vive um momento de “lenta agonia” econômica, necessitando de adaptações profundas.

“Isso é o valor do aluguel ? Isso é comida para uma família de 5 pessoas por um mês”, escreveu uma pessoa na publicação. “Nem tão detalhado assim, honestamente, preço ridículo”, comentou outra pessoa.

Apesar da polêmica, existem alguns pontos que tornam a iguaria com o preço tão elevado. O ovo de Páscoa da Harrods é um produto artesanal e de edição limitada. Além disso, para sua produção são usados ingredientes considerados premium. A embalagem sofisticada e de luxo também conta, assim como a marca que é associada ao mercado de alto padrão.

Fundada em 1834, a Harrods é uma das lojas de departamentos mais famosas e luxuosas do mundo, localizada em Knightsbridge, em Londres, e oferece produtos de alto padrão, incluindo moda, joias e os famosos “Food Halls” que vendem itens premium como queijos finos, charcutaria, produtos frescos e cestas de Natal exclusivas, como foco em alta qualidade.