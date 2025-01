NOITADA

Pabllo Vittar é flagrada aos beijos com vários homens em festa gay no Rio; veja

Cantora drag queen deixou a festa “Guapo” de manhã, onde foi filmada por influenciador

Elis Freire

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 18:08

Pabllo Vittar em festa "Guapo" no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Pabllo Vittar foi vista aos beijos com vários “boys” durante a festa gay Guapo, realizada no Rio de Janeiro no início do mês. Solteira, a cantora drag queen, de 31 anos, deixou o local já de manhã. Lá, a Pabllo foi filmada por um influenciador de humor, fã da cantora.

"A gente avistou a Pabllo lá nos maiores amassos com as gays. E como meu amigo é superfã dela, a gente foi falar com ela. E não é que a Caique safa de manhã, deu um beijo na boca da Pabllo", disse o autointitulado “Blogayro Influencer” Binhoncé, autor do vídeo nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, outras pessoas que estavam na festa relataram ter visto Pabllo na noitada e a própria cantora também deixou sua mensagem. "Meu amigo também beijou ela", escreveu um internauta. "Pode jogar água que ela estava passando o rodo (risos)", escreveu outra. "Que delícia", deixou Pabllo no post.

Veja vídeo:

Posicionamento contra homofobia

Nesta quarta-feira (15), Pabllo Vittar usou suas redes sociais na manhã para se posicionar sobre uma publicação com teor homofóbico feita pela apresentadora Renata Fan ironizando a ida do apresentador Denilson para Globo. No meme publicado pela apresentadora, ela aparece ao lado do ex-jogador com a legenda "Denílson na Band", junto com uma montagem do pentacampeão com a cantora Pabllo Vittar escrito "Denílson na Globo".