ORGULHO

Jovem emociona mãe ambulante ao anunciar que foi aprovada em Medicina; veja

Reação da mãe ao descobrir o ingresso da filha no ensino superior viralizou nas redes sociais

Difícil quantificar a emoção de uma mãe ao saber ao saber que sua filha realizou um sonho; só mostrando em vídeo. E foi isso que Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos de idade, fez nesta sexta-feira (17). A jovem compartilhou o momento em que revelou à mãe ambulante que passou no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ).

No vídeo, postado no TikTok, Ana aparece com rosto pintado em vermelho, escrito “MED UERJ”. Ela, então, prepara uma surpresa para a mãe ambulante, aguardando na porta de casa que a vendedora passe com o seu carinho.