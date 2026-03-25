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Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'

Vídeo mostra empresário dizendo que não tolera relacionamento entre colaboradores dentro da empresa e divide opiniões nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:26

Patrão ficou furioso Crédito: Reprodução

Um empresário viralizou nas redes sociais após reunir funcionários para repreender dois colaboradores por um suposto envolvimento amoroso dentro do ambiente de trabalho. No vídeo que circula na internet, Marcos Alves afirma que recebeu um print indicando que um funcionário casado e uma consultora da empresa estariam trocando mensagens e teriam combinado um encontro.

Famosos que se envolveram em traição 1 de 13

Nas imagens, o empresário faz um discurso diante da equipe e afirma que não aceita esse tipo de comportamento dentro da empresa. “Não vou aceitar. Caso se envolvam, é rua. Aqui não é prostíbulo, não é casa de sacanagem. Se você não respeita sua mulher, não vai honrar a camisa da empresa que você veste. ‘Eu faço o que eu quiser da minha vida’, então se retire daqui”, diz em um trecho do vídeo.

Durante a fala, ele também menciona valores ligados à família e diz que os funcionários devem manter postura no trabalho. “O teu marido, quando você sai de casa, entende que você veio trabalhar, e não trocar mensagens aqui. Você gostaria de chegar em casa e encontrar sua mulher com outro? Respeita a sua família, respeita a sua casa. Não quer ficar? Se divorcia, separa, vai viver sua vida”, afirma.

A gravação repercutiu rapidamente e passou a circular em diferentes plataformas digitais. Nos comentários, a atitude do empresário dividiu opiniões.