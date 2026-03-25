Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de março de 2026 às 17:26
Um empresário viralizou nas redes sociais após reunir funcionários para repreender dois colaboradores por um suposto envolvimento amoroso dentro do ambiente de trabalho. No vídeo que circula na internet, Marcos Alves afirma que recebeu um print indicando que um funcionário casado e uma consultora da empresa estariam trocando mensagens e teriam combinado um encontro.
Famosos que se envolveram em traição
Nas imagens, o empresário faz um discurso diante da equipe e afirma que não aceita esse tipo de comportamento dentro da empresa. “Não vou aceitar. Caso se envolvam, é rua. Aqui não é prostíbulo, não é casa de sacanagem. Se você não respeita sua mulher, não vai honrar a camisa da empresa que você veste. ‘Eu faço o que eu quiser da minha vida’, então se retire daqui”, diz em um trecho do vídeo.
Durante a fala, ele também menciona valores ligados à família e diz que os funcionários devem manter postura no trabalho. “O teu marido, quando você sai de casa, entende que você veio trabalhar, e não trocar mensagens aqui. Você gostaria de chegar em casa e encontrar sua mulher com outro? Respeita a sua família, respeita a sua casa. Não quer ficar? Se divorcia, separa, vai viver sua vida”, afirma.
A gravação repercutiu rapidamente e passou a circular em diferentes plataformas digitais. Nos comentários, a atitude do empresário dividiu opiniões.
Enquanto alguns internautas apoiaram a postura e defenderam que o ambiente de trabalho deve ser respeitado, outros criticaram a exposição dos funcionários. Um usuário afirmou que a situação poderia caracterizar assédio moral e sugeriu que o caso poderia ser levado ao Ministério Público do Trabalho.